श्रीलंका की तरक्की भारत से जुड़ी! विपक्ष के नेता प्रेमदासा बोले- ज्यादा निवेश लाओ, सब खुशहाल रहेंगे

Sri Lanka-India Investment : श्रीलंका में विपक्ष के नेता साजिथ प्रेमदासा (Sajith Premadasa) ने भारत को अपना सबसे बड़ा दोस्त बताया है। बुधवार को भारत दौरे पर आए प्रेमदासा ने कहा कि श्रीलंका का विकास भारत के साथ मिल कर ही हो सकता है। उन्होंने भारतीय कंपनियों से श्रीलंका में कारोबार बढ़ाने की अपील की। प्रेमदासा ने एएनआई (ANI) से बातचीत में कहा, "श्रीलंका (Sri Lanka) की प्रगति भारत से अलग नहीं हो सकती। हमारे बीच पहले से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (Free Trade Agreement) है। इसे और बेहतर करेंगे तो श्रीलंका का तेजी से विकास होगा। नौकरियां बढ़ेंगी, लोगों की जिंदगी सुधरेगी।" उन्होंने भारतीय व्यापारियों को खुला न्योता दिया। बोले, "आइए, निवेश (Sri Lanka-India Investment) कीजिए। आपकी पूंजी से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। सब साथ मिल कर अमीर बनेंगे।"