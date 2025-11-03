बांग्लादेश में सिर-फुटव्वल शुरू, छात्र नेताओं ने अब खोल दिया BNP और जमात के खिलाफ मोर्चा, लगा दिए ये आरोप

छात्र नेताओं की पार्टी NCP के संयोजक नाहिद इस्लाम ने राजधानी ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीएनपी ने सुधार के प्रमुख मुद्दों पर 'असहमति का नोट' जमा कर देश के राष्ट्रीय सहमति आयोग का विरोध किया है। इससे जनता और पार्टी के भीतर ही सुधार के प्रति बीएनपी की प्रतिबद्धता पर संदेह पैदा हो रहा है। जमात ए इस्लामी के नेताओं ने भी ऐसे काम किए हैं, जिससे चुनाव की प्रक्रिया स्थगित हो सके। नाहिद ने कहा कि एक पार्टी सुधारों में बाधा डाल रही है, जबकि दूसरी शायद चुनाव स्थगित करने की कोशिश कर रही है।