आरएसएफ के लड़ाकों ने मचाया कत्लेआम, 200 लोगों को तलाब किनारे खड़ा कर मारी गोली

RSF ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। RSF की तरफ से कहा गया कि मीडिया ये सब बढ़ा-चढ़ाकर दिखा रहा है और सेना अपनी हार छिपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि RSF लीडरशिप ने किसी भी उल्लंघन की जांच का आदेश दिया है। कमांडर ने दावा किया कि कुछ सैनिक और लड़ाके नागरिक बनकर बचने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया। ऐसी कोई हत्या नहीं हुई जैसा दावा किया जा रहा है।