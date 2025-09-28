6 महीने में 7000 लोगों ने की आत्महत्या! वजह जान पकड़ लेंगे सिर, जानें इनकी उम्र

इसी बीच, सकारात्मक खबर यह है कि जन्म दर में लगातार सुधार हो रहा है। सांख्यिकी कोरिया के अनुसार, जुलाई में 21,803 बच्चों का जन्म हुआ, जो पिछले साल के 20,580 से 5.9% अधिक है। यह 13वें लगातार महीने की वार्षिक वृद्धि है, हालांकि 1981 के बाद जुलाई का चौथा सबसे कम आंकड़ा। जनवरी-जुलाई में कुल 1,47,804 जन्म दर्ज हुए, जो पिछले वर्ष से 7.2% ज्यादा है—1981 के बाद सबसे अधिक वृद्धि। प्रजनन दर जुलाई में 0.04 बढ़कर 0.8 हो गई, जो 2015 के बाद पहली वार्षिक वृद्धि है। विशेषज्ञ शादियों में बढ़ोतरी और 30 साल की महिलाओं की संख्या को इसका कारण मानते हैं।