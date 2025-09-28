6 महीने में 7000 लोगों ने की आत्महत्या! वजह जान पकड़ लेंगे सिर, जानें इनकी उम्र

प्रतिकात्मक फोटो
Suicides on Rise in South Korea: दक्षिण कोरिया की सरकारी आंकड़ों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस साल जनवरी से जून तक 7,067 लोगों ने आत्महत्या कर ली, जो पिछले साल के 7,844 से थोड़ी कम लेकिन 2023 की पहली छमाही के 7,142 के बराबर है। यह आंकड़ा देश की बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों को उजागर करता है, जहां ओईसीडी देशों में आत्महत्या दर सबसे अधिक (2024 में प्रति 1,00,000 पर 26.2) है, जो औसत 10.8 से दोगुनी से ज्यादा है।
आंकड़ों में 50 साल से अधिक उम्र के लोगों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 22.4 प्रतिशत है, उसके बाद 40 साल (19%), 60 साल (15.1%), 30 साल (13.5%) और 70 साल (9.8%) के लोग। बाकी अन्य आयु वर्गों से हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक-संरचनात्मक मुद्दा है, जिसके लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप जरूरी हैं। कोरिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ता चोई मिन-जे ने कहा कि सरकार को उच्च जोखिम वाले समूहों के अलावा सामान्य आबादी के लिए चयनात्मक उपाय अपनाने चाहिए।
इसी बीच, सकारात्मक खबर यह है कि जन्म दर में लगातार सुधार हो रहा है। सांख्यिकी कोरिया के अनुसार, जुलाई में 21,803 बच्चों का जन्म हुआ, जो पिछले साल के 20,580 से 5.9% अधिक है। यह 13वें लगातार महीने की वार्षिक वृद्धि है, हालांकि 1981 के बाद जुलाई का चौथा सबसे कम आंकड़ा। जनवरी-जुलाई में कुल 1,47,804 जन्म दर्ज हुए, जो पिछले वर्ष से 7.2% ज्यादा है—1981 के बाद सबसे अधिक वृद्धि। प्रजनन दर जुलाई में 0.04 बढ़कर 0.8 हो गई, जो 2015 के बाद पहली वार्षिक वृद्धि है। विशेषज्ञ शादियों में बढ़ोतरी और 30 साल की महिलाओं की संख्या को इसका कारण मानते हैं।
दक्षिण कोरिया दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर (0.75-0.8) वाला देश है, जो आर्थिक असमानता, उच्च जीवनयापन लागत और वृद्धावस्था की चिंताओं से जुड़ा है। सरकार ने अरबों डॉलर खर्च कर प्रोत्साहन दिए हैं, लेकिन विशेषज्ञ चेताते हैं कि यह सुधार अस्थायी हो सकता है। आत्महत्या रोकथाम के लिए 2004 से कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन 90% मामलों में मानसिक स्वास्थ्य समस्या का निदान संभव था।
