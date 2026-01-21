608 दिन अंतरिक्ष में बिताए और किए 9 स्पेस वॉक, रिटायर हुईं दुनिया की सबसे जांबाज महिला अंतरिक्ष यात्री, जानें भारत कनेक्शन

Iconic Space Career: अंतरिक्ष की दुनिया में जब भी किसी जांबाज महिला का नाम लिया जाएगा, सुनीता विलियम्स का जिक्र सबसे पहले होगा। मौत को मात देकर अंतरिक्ष से सुरक्षित लौटने वाली और ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने वाली भारतवंशी सुनीता विलियम्स ने अब नासा (Sunita Williams NASA retirement 2026) से अपनी लंबी और शानदार पारी को विराम दे दिया है। उनके संन्यास की खबर ने न केवल अमेरिका, बल्कि उनके पैतृक देश भारत में भी करोड़ों लोगों को भावुक कर दिया है। 21 जनवरी 2026 को नासा (NASA) ने आधिकारिक तौर पर उनके रिटायरमेंट की घोषणा की, जो 27 दिसंबर 2025 से प्रभावी माना गया है। सुनीता विलियम्स (Sunita Williams Indian origin record) न केवल एक वैज्ञानिक और पायलट रही हैं, बल्कि वे करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा का वो चेहरा हैं, जिन्होंने अंतरिक्ष में भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों (भगवद गीता और समोसे) को जीवित रखा। 608 दिन अंतरिक्ष में बिताने और 9 बार स्पेस वॉक (Most spacewalks by a woman astronaut) करने वाली सुनीता अब अपनी नई पारी की शुरुआत कर रही हैं।