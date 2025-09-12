सुशीला कार्की आज ही बन सकती हैं नेपाल की अंतरिम पीएम

Gen-Z विरोध प्रदर्शन की आग में नेपाल (Nepal) झुलस गया है। देशभर में विरोध प्रदर्शन इतना गंभीर हो गया कि सरकार ही गिर गई। केपी शर्मा ओली (K.P. Sharma Oli) समेत उनके कैबिनेट मंत्रियों को भी इस्तीफा देना पड़ गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगे बैन और मंत्रियों-अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन ने देश हो हिलाकर रख दिया। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक विरोध प्रदर्शन और हिंसा की वजह से 34 लोगों की मौत हो चुकी है। अब देश की जनता अगले अंतरिम पीएम के नाम की घोषणा का इंतज़ार कर रही है और उनका यह इंतज़ार आज ही खत्म हो सकता है।
नेपाल में अब धीरे-धीरे विरोध प्रदर्शन शांत हो रहा है और अंतरिम सरकार के गठन की कवायद शुरू हो गई है। Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की (Sushila Karki) को नेपाल की अंतरिम पीएम बनाने पर सहमति जता दी है।
Gen-Z प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जल्द से जल्द नेपाल में अंतरिम सरकार का गठन हो। ऐसे में इस बात की संभावना है कि सुशीला, आज, शुक्रवार, 12 सितंबर को ही नेपाल की अंतरिम पीएम के तौर पर शपथ ले सकती हैं।
नेपाल में आज एक हाई लेवल मीटिंग होगी। इस मीटिंग में राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल, मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत और सीपीएन नेता शामिल होंगे। यह मीटिंग राष्ट्रपति भवन में होगी।
नेपाल में अब धीरे-धीरे हालात सुधर रहे हैं। हिंसा थम गई है। काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नियमित उड़ानें शुरू कई दी गई हैं। हालांकि अभी उड़ानों की संख्या कम ही रखी गई है।