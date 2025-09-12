Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

सुशीला कार्की आज ही बन सकती हैं नेपाल की अंतरिम पीएम

Nepal Interim PM: नेपाल की राजनीतिक उथलपुथल में एक और ट्विस्ट आ गया है। ऐसे में सुशीला कार्की आज ही देश की अंतरिम पीएम बन सकती हैं।

भारत

Tanay Mishra

Sep 12, 2025

Sushila Karki
Sushila Karki (Photo - IANS)

Gen-Z विरोध प्रदर्शन की आग में नेपाल (Nepal) झुलस गया है। देशभर में विरोध प्रदर्शन इतना गंभीर हो गया कि सरकार ही गिर गई। केपी शर्मा ओली (K.P. Sharma Oli) समेत उनके कैबिनेट मंत्रियों को भी इस्तीफा देना पड़ गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगे बैन और मंत्रियों-अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन ने देश हो हिलाकर रख दिया। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक विरोध प्रदर्शन और हिंसा की वजह से 34 लोगों की मौत हो चुकी है। अब देश की जनता अगले अंतरिम पीएम के नाम की घोषणा का इंतज़ार कर रही है और उनका यह इंतज़ार आज ही खत्म हो सकता है।

सुशीला कार्की बन सकती हैं नेपाल की अंतरिम पीएम

नेपाल में अब धीरे-धीरे विरोध प्रदर्शन शांत हो रहा है और अंतरिम सरकार के गठन की कवायद शुरू हो गई है। Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की (Sushila Karki) को नेपाल की अंतरिम पीएम बनाने पर सहमति जता दी है।

ये भी पढ़ें

“भारत को अमेरिका के करीब और चीन से दूर करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता” – सर्जिओ गोर
विदेश
Sergio Gor

आज ही ले सकती हैं शपथ

Gen-Z प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जल्द से जल्द नेपाल में अंतरिम सरकार का गठन हो। ऐसे में इस बात की संभावना है कि सुशीला, आज, शुक्रवार, 12 सितंबर को ही नेपाल की अंतरिम पीएम के तौर पर शपथ ले सकती हैं।

आज होगी हाई लेवल मीटिंग

नेपाल में आज एक हाई लेवल मीटिंग होगी। इस मीटिंग में राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल, मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत और सीपीएन नेता शामिल होंगे। यह मीटिंग राष्ट्रपति भवन में होगी।

धीरे-धीरे सुधर रहे हालात

नेपाल में अब धीरे-धीरे हालात सुधर रहे हैं। हिंसा थम गई है। काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नियमित उड़ानें शुरू कई दी गई हैं। हालांकि अभी उड़ानों की संख्या कम ही रखी गई है।

ये भी पढ़ें

सीबीआई को मिली बड़ी कामयाबी, वॉन्टेड अपराधी मुनव्वर खान को लाया गया भारत
विदेश
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

12 Sept 2025 11:08 am

Hindi News / World / सुशीला कार्की आज ही बन सकती हैं नेपाल की अंतरिम पीएम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.