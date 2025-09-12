सुशीला कार्की आज ही बन सकती हैं नेपाल की अंतरिम पीएम

Gen-Z विरोध प्रदर्शन की आग में नेपाल (Nepal) झुलस गया है। देशभर में विरोध प्रदर्शन इतना गंभीर हो गया कि सरकार ही गिर गई। केपी शर्मा ओली (K.P. Sharma Oli) समेत उनके कैबिनेट मंत्रियों को भी इस्तीफा देना पड़ गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगे बैन और मंत्रियों-अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन ने देश हो हिलाकर रख दिया। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक विरोध प्रदर्शन और हिंसा की वजह से 34 लोगों की मौत हो चुकी है। अब देश की जनता अगले अंतरिम पीएम के नाम की घोषणा का इंतज़ार कर रही है और उनका यह इंतज़ार आज ही खत्म हो सकता है।