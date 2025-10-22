भारत में मरीजों से कहते ​हैं हवा-पानी बदलो,इस देश में डॉक्टर पर्ची पर यह लिख कर दे रहे

Swedish Prescription: भारत में आम तौर पर डॉक्टर मरीजों से शहर बदलने के लिए मौखिक रूप से कहते हैं, लेकिन विदेश में एक डॉक्टर ने पर्चे पर घूमने की सलाह दे कर एक नया प्रयोग किया है। इस तरह स्वीडन ने स्वास्थ्य देखभाल में एक अनोखा कदम उठाया है। यहां डॉक्टर अब मरीजों को दवाओं के साथ-साथ यात्रा का पर्चा (Travel as Medicine) लिखवा सकते हैं। यह दुनिया का पहला ऐसा देश है, जहां घूमना-फिरना चिकित्सा का हिस्सा बन गया है। Visit Sweden ने "स्वीडिश प्रिस्क्रिप्शन" (Swedish Prescription) नाम की इस पहल को शुरू किया है, जो पर्यटन को स्वास्थ्य योजना से जोड़ती है। मरीजों को जंगलों की सैर, झीलों में नहाने या सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सलाह दी जा रही है। यह कदम तनाव और बर्नआउट से जूझते लोगों के लिए राहत का काम कर सकता है।