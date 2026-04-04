नई जंग की तेज हुई आहट! चीन से बचने के लिए ताइवान के पास सिर्फ एक रास्ता

रिपोर्ट में कहा गया है कि ताइवान का मकसद चीन को हराना नहीं है क्योंकि ताकत में वह उससे बहुत छोटा है। लेकिन वह ऐसी स्थिति जरूर बना सकता है कि अगर चीन हमला करे तो उसे इतना नुकसान उठाना पड़े कि वह पहले ही सोचे कि क्या यह जोखिम उठाना सही है। आम लोगों को भी नागरिक सुरक्षा की ट्रेनिंग देने की बात कही गई है ताकि जरूरत पड़ने पर हर नागरिक अपने देश की रक्षा में खड़ा हो सके।