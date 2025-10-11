चीन से निपटने के लिए ताइवान की तैयारी, बनाएगा ‘टी डोम’ एयर डिफेंस सिस्टम

Lai Ching-te (Photo - Washington Post)
चीन (China) और ताइवान (Taiwan) में सालों से चल रहा विवाद किसी से भी छिपा नहीं है। दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। अक्सर ही इस बात की भी संभावना जताई जाती है कि चीन, ताइवान पर कब्ज़ा करने के लिए हमला करने की योजना बना रहा है। ऐसे में ताइवान भी चीन के खतरे से निपटने की तैयारी कर रहा है। चीन के लगातार सैन्याभ्यासों के बीच अब ताइवान ने एक बड़ी घोषणा कर दी है।
चीन से निपटने के लिए ताइवान भी अब अपना 'टी डोम' एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करेगा। इसका मकसद देश को चीन के मिसाइल-ड्रोन हमलों से बचाना होगा। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने शुक्रवार को नेशनल डे भाषण में इस एयर डिफेंस सिस्टम की घोषणा की। साथ ही देश के रक्षा बजट को 2030 तक जीडीपी के 5% तक बढ़ाने की बात भी कही।
ताइवान के राष्ट्रपति चिंग-ते के अनुसार उनके देश का एयर डिफेंस सिस्टम 'टी डोम' एडवांस टेक्नोलॉजी वाला होगा। 'टी डोम' एक मल्टी लेयर्ड, हाई-लेवल डिटेक्शन बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम होगा। इसमें हाईटेक और एआई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होगा, जिससे ’स्मार्ट डिफेंस कॉम्बैट सिस्टम’ तैयार होगा। हालांकि इसकी लागत और समयसीमा का खुलासा अभी नहीं किया गया है।
ताइवान के 'टी डोम' एयर डिफेंस सिस्टम पर चीन की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने इसकी निंदा करते हुए ताइवान के राष्ट्रपति पर आरोप लगाया है कि वह अपने भाषण में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं और ताइवान की स्वतंत्रता की खतरनाक सोच को बढ़ावा देते हैं।
