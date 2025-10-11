Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

चीन से निपटने के लिए ताइवान की तैयारी, बनाएगा ‘टी डोम’ एयर डिफेंस सिस्टम

Taiwan-China Conflict: चीन से निपटने के लिए ताइवान अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी में है। इसका नाम 'टी डोम' होगा।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 11, 2025

Lai Ching-te

Lai Ching-te (Photo - Washington Post)

चीन (China) और ताइवान (Taiwan) में सालों से चल रहा विवाद किसी से भी छिपा नहीं है। दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। अक्सर ही इस बात की भी संभावना जताई जाती है कि चीन, ताइवान पर कब्ज़ा करने के लिए हमला करने की योजना बना रहा है। ऐसे में ताइवान भी चीन के खतरे से निपटने की तैयारी कर रहा है। चीन के लगातार सैन्याभ्यासों के बीच अब ताइवान ने एक बड़ी घोषणा कर दी है।

ताइवान बनाएगा ‘टी डोम’ एयर डिफेंस सिस्टम

चीन से निपटने के लिए ताइवान भी अब अपना 'टी डोम' एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करेगा। इसका मकसद देश को चीन के मिसाइल-ड्रोन हमलों से बचाना होगा। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने शुक्रवार को नेशनल डे भाषण में इस एयर डिफेंस सिस्टम की घोषणा की। साथ ही देश के रक्षा बजट को 2030 तक जीडीपी के 5% तक बढ़ाने की बात भी कही।

एडवांस टेक्नोलॉजी वाला होगा ताइवान का 'टी डोम'

ताइवान के राष्ट्रपति चिंग-ते के अनुसार उनके देश का एयर डिफेंस सिस्टम 'टी डोम' एडवांस टेक्नोलॉजी वाला होगा। 'टी डोम' एक मल्टी लेयर्ड, हाई-लेवल डिटेक्शन बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम होगा। इसमें हाईटेक और एआई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होगा, जिससे ’स्मार्ट डिफेंस कॉम्बैट सिस्टम’ तैयार होगा। हालांकि इसकी लागत और समयसीमा का खुलासा अभी नहीं किया गया है।

चीन की प्रतिक्रिया आई सामने

ताइवान के 'टी डोम' एयर डिफेंस सिस्टम पर चीन की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने इसकी निंदा करते हुए ताइवान के राष्ट्रपति पर आरोप लगाया है कि वह अपने भाषण में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं और ताइवान की स्वतंत्रता की खतरनाक सोच को बढ़ावा देते हैं।

ये भी पढ़ें

पाकिस्तानी सेना ने 30 आतंकियों का किया खात्मा, 7 अक्टूबर के हमले का लिया बदला
विदेश
Pakistan soldiers

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

11 Oct 2025 10:39 am

Hindi News / World / चीन से निपटने के लिए ताइवान की तैयारी, बनाएगा ‘टी डोम’ एयर डिफेंस सिस्टम

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

मैक्रों ने लेकोर्नू को फिर नियुक्त किया फ्रांस का पीएम, कुछ दिन पहले ही दिया था इस्तीफा

Emmanuel Macron and Sebastien Lecornu
विदेश

मंगोलिया के राष्ट्रपति उखना आएंगे भारत, पीएम मोदी से होगी द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा

Khurelsukh Ukhnaa
विदेश

ट्रंप के नोबेल पुरस्कार नहीं जीतने पर गवर्नर न्यूसम ने उड़ाया मज़ाक, अमेरिकी राष्ट्रपति को बताया लूज़र

Gavin Newsom and Donald Trump
विदेश

अकेले रहने वाले मिर्गी मरीजों में अचानक मौत का खतरा ज़्यादा, रिसर्च से हुआ खुलासा

Epilepsy patient
विदेश

जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद पर आतंकी हमला, पाकिस्तान में 3 लोगों की मौत

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.