चीन से निपटने के लिए ताइवान की तैयारी, बनाएगा ‘टी डोम’ एयर डिफेंस सिस्टम

चीन (China) और ताइवान (Taiwan) में सालों से चल रहा विवाद किसी से भी छिपा नहीं है। दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। अक्सर ही इस बात की भी संभावना जताई जाती है कि चीन, ताइवान पर कब्ज़ा करने के लिए हमला करने की योजना बना रहा है। ऐसे में ताइवान भी चीन के खतरे से निपटने की तैयारी कर रहा है। चीन के लगातार सैन्याभ्यासों के बीच अब ताइवान ने एक बड़ी घोषणा कर दी है।