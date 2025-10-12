अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे के वक्त ही तालिबान के पाकिस्तान पर हमले के क्या हैं मायने ?

Taliban Attack Pakistan: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के भारत दौरे के ठीक बीच तालिबान ने पाकिस्तान पर जोरदार हमला (Taliban Attack Pakistan) किया है, जिससे क्षेत्रीय राजनीति में भूचाल आ गया है। ध्यान रहे कि 9 अक्टूबर को मुत्तकी दिल्ली (Afghan Minister India Visit) पहुंचे, जहां ईएएम एस. जयशंकर से मिल कर भारत ने काबुल में दूतावास दोबारा खोलने का ऐलान किया है। लेकिन 11 अक्टूबर रात को तालिबान बलों ने दुर्रंद लाइन पर पाकिस्तानी चौकियों पर धावा बोल दिया। तालिबान के रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब ने दावा किया कि 58 पाक सैनिक मारे गए, 30 घायल हुए (South Asia Tensions) और 25 चौकियां कब्जे में ली गईं। यह हमला पाक के काबुल और पक्तिका पर कथित हवाई हमलों का बदला था, जिसमें टीटीपी सरगना नूर वाली महसूद को निशाना बनाया गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि मुत्तकी के भारत दौरे के समय ही ऐसा क्यों हुआ ?