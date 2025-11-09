‘युद्ध के लिए हैं तैयार’, बातचीत फेल होने पर तालिबान ने पाकिस्तान को चेताया

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की धमकियों के बाद तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान के गैरजिम्मेदाराना बर्ताव और अड़ियल रवैये की वजह से शांति वार्ता अनिश्चित दौर में चली गई है। तालिबान ने कहा कि वह किसी तीसरे देश के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा और न ही अपनी संप्रभुता और आजादी पर आंच आने देगा। तालिबान ने कहा कि अपने लोगों और जमीन की रक्षा करना उसका इस्लामी और राष्ट्रीय कर्तव्य है।