Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘युद्ध के लिए हैं तैयार’, बातचीत फेल होने पर तालिबान ने पाकिस्तान को चेताया

तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर वह कोई भी हमला करता है तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। तालिबान ने शांतिवार्ता फेल होने का आरोप पाकिस्तान पर लगाया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 09, 2025

Taliban foreign minister Amir Khan Muttaqi

तालिबान के मंत्री आमिर खान मुत्ताकी (Photo-IANS)

Pakistan Taliban Talks Fail: तुर्किए के इंस्ताबुल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी शांतिवार्ता फेल हो गई। इस पर अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने कहा कि अगर पाकिस्तान जंग ही चाहता है तो वही सही। हम इसके लिए तैयार हैं। वहीं, कंधार में दोनों देशों के बीच सैन्य झड़प के बाद एकबार फिर जंग के बादल छाने लगे हैं।

हम अपने लोगों की हितों की रक्षा करेंगे: तालिबान

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की धमकियों के बाद तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान के गैरजिम्मेदाराना बर्ताव और अड़ियल रवैये की वजह से शांति वार्ता अनिश्चित दौर में चली गई है। तालिबान ने कहा कि वह किसी तीसरे देश के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा और न ही अपनी संप्रभुता और आजादी पर आंच आने देगा। तालिबान ने कहा कि अपने लोगों और जमीन की रक्षा करना उसका इस्लामी और राष्ट्रीय कर्तव्य है।

तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान के मुस्लिम उसके भाई हैं, लेकिन वह अपनी हदों में रहकर ही सहयोज कर सकता है। तालिबान इस्लामाबाद के लिए पुलिस एजेंट के तौर पर काम नहीं करेगा। वह कोई ऐसा वादा नहीं करेगा जिनका इस्तेमाल विदेशी दखल को सही ठहराने के लिए किया जा सके।

हम हमले का मुहंतोड़ जवाब देंगे

तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बीते दिनों कहा कि हमें लगा पाकिस्तान व्यावहारिक और लागू करने लायक शर्तें रखेगा, जिससे समस्या का हल निकाला जा सके। पाकिस्तानी लोग हमारे भाई और दोस्त हैं, लेकिन किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

पाकिस्तान ने तालिबान पर लगाया आरोप

पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान ने 2021 के दोहा शांति समझौते में अंतरराष्ट्रीय समुदाय से किए वादों को पूरा नहीं किया। पाकिस्तान का मानना है कि काबुल तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) जैसे समूहों को पनाह दे रहा है, जिसने पाकिस्तान में हमले किए हैं।

9 अक्टूबर को हुई संघर्ष की शरुआत

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष 9 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जब इस्लामाबाद ने काबुल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के ठिकानों पर हमला किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर आ गया। पाकिस्तान और अफगानिस्ता को बांटने वाली डूरंड लाइन के पास सैन्य झड़प में दोनों देशों के 50 से अधिक लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Nov 2025 09:47 am

Hindi News / World / ‘युद्ध के लिए हैं तैयार’, बातचीत फेल होने पर तालिबान ने पाकिस्तान को चेताया

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘वह बार-बार हमपर हमले करते हैं’, इस देश ने इजराइल को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- उनकी धमकियां…

Benjamin Netanyahu
विदेश

परफ्यूम के वेयरहाउस में लगी भीषण आग, तुर्की में 6 लोगों की मौत

Perfume warehouse catches fire in Turkey
विदेश

हंगरी पर मेहरबान हुए ट्रंप, एक साल तक रूस से तेल-गैस खरीदने पर प्रतिबंधों से दी छूट

Viktor Orban with Donald Trump
विदेश

पाकिस्तान-अफगानिस्तान में नहीं बनी बात, क्या फिर छिड़ेगी जंग?

Muhammad Yaqoob with Khawaja Asif
विदेश

आतंकियों ने किया 5 भारतीयों को किडनैप, बंदूक की नोंक पर माली में दिया वारदात को अंजाम

5 Indians kidnapped in Mali
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.