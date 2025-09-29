Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

टेक एक्सपर्ट्स का बड़ा बयान – “एआई से जॉब्स मार्केट में बदलाव तय”

तेज़ी से विकसित हो रहे एआई से जॉब्स मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? इस बारे में टेक एक्सपर्ट्स ने अपनी राय रखी है।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Sep 29, 2025

AI

AI (Representational Photo)

एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI – Artificial Intelligence) तेज़ी से विकसित हो रहा है। एआई की दुनिया में आए दिन ही कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। ऐसे में इसकी उपयोगिता भी बढ़ रही है, जिससे इसका दुनियाभर में इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। आज एआई का इस्तेमाल कई सेक्टर्स में हो रहा है, खास तौर पर जॉब्स में। अलग-अलग जॉब्स में एआई का अलग-अलग तरह से इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में एआई से आने वाले समय में जॉब्स मार्केट पर असर पड़ना तय है।

एआई से जॉब्स मार्केट में बदलाव तय

टेक एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि आने वाले समय में एआई से जॉब्स मार्केट में बदलाव तय है। कई टेक एक्सपर्ट्स के अनुसार भविष्य में एआई से काम करने के तरीके बदलेंगे और बहुत सारी नौकरियाँ प्रभावित होंगी।

टास्क होंगे ऑटोमेट

ओपनएआई (OpenAI) के सीईओ सैम ऑल्टमैन (Sam Altman) का कहना है कि एआई से 2030 तक करीब 30-40% टॉस्क ऑटोमेट हो सकते हैं। इस तरह से इन प्रोफेशन्स से जुड़ी जॉब्स का प्रभावित होना तय है। इनमें रोज़मर्रा के काम, डेटा एंट्री, कस्टमर सर्विस या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसी चीजें शामिल हैं।

हर क्षेत्र पर पड़ेगा असर

वॉलमार्ट (Walmart) के सीईओ डग मैक्मिलन (Doug McMillon) ने हाल ही में एक कांन्फ्रेंस में चेतावनी देते हुए कहा कि एआई का असर वर्क फोर्स के हर क्षेत्र पर पड़ेगा। मैक्मिलन के अनुसार एआई हर नौकरी को प्रभावित करेगा। हालांकि वॉलमार्ट सीईओ ने यह भी कहा कि इस बात की भी संभावना है कि एआई का असर कई नौकरियों पर न पड़े, जो समय के साथ ही पता चलेगा।

ये भी पढ़ें

चीन में मिली 10 लाख साल पुरानी इंसानी खोपड़ी, हुआ बड़े राज़ का खुलासा
विदेश

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Artificial Intelligence

Tech news

world news

World News in Hindi

Published on:

29 Sept 2025 11:01 am

Hindi News / World / टेक एक्सपर्ट्स का बड़ा बयान – “एआई से जॉब्स मार्केट में बदलाव तय”

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

स्कूली छात्रा से गैंगरेप के खिलाफ बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी, 3 लोगों की मौत

Protest against rape in Bangladesh
विदेश

पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरु, आधी रात से इंटरनेट बंद और भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात

Protest in POK
विदेश

क्या देश छोड़कर भागने वाले हैं नेपाल के पूर्व पीएम ओली? भरी सभा को संबोधित करते हुए खुद दे दिया बड़ा बयान

KP Sharma Oli biography, Who is KP Sharma Oli, KP Sharma Oli early life story, KP Sharma Oli political career, KP Sharma Oli education,
विदेश

अमेरिका के चर्च में अचानक चलने लगीं ताबड़तोड़ गोलियां, 4 लोगों की मौत और 8 घायल

विदेश

6 महीने में 7000 लोगों ने की आत्महत्या! वजह जान पकड़ लेंगे सिर, जानें इनकी उम्र

Suicide News
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.