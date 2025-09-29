टेक एक्सपर्ट्स का बड़ा बयान – “एआई से जॉब्स मार्केट में बदलाव तय”

एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI – Artificial Intelligence) तेज़ी से विकसित हो रहा है। एआई की दुनिया में आए दिन ही कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। ऐसे में इसकी उपयोगिता भी बढ़ रही है, जिससे इसका दुनियाभर में इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। आज एआई का इस्तेमाल कई सेक्टर्स में हो रहा है, खास तौर पर जॉब्स में। अलग-अलग जॉब्स में एआई का अलग-अलग तरह से इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में एआई से आने वाले समय में जॉब्स मार्केट पर असर पड़ना तय है।