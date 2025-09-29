टेक एक्सपर्ट्स का बड़ा बयान – “एआई से जॉब्स मार्केट में बदलाव तय”

AI (Representational Photo)
एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI – Artificial Intelligence) तेज़ी से विकसित हो रहा है। एआई की दुनिया में आए दिन ही कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। ऐसे में इसकी उपयोगिता भी बढ़ रही है, जिससे इसका दुनियाभर में इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। आज एआई का इस्तेमाल कई सेक्टर्स में हो रहा है, खास तौर पर जॉब्स में। अलग-अलग जॉब्स में एआई का अलग-अलग तरह से इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में एआई से आने वाले समय में जॉब्स मार्केट पर असर पड़ना तय है।
टेक एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि आने वाले समय में एआई से जॉब्स मार्केट में बदलाव तय है। कई टेक एक्सपर्ट्स के अनुसार भविष्य में एआई से काम करने के तरीके बदलेंगे और बहुत सारी नौकरियाँ प्रभावित होंगी।
ओपनएआई (OpenAI) के सीईओ सैम ऑल्टमैन (Sam Altman) का कहना है कि एआई से 2030 तक करीब 30-40% टॉस्क ऑटोमेट हो सकते हैं। इस तरह से इन प्रोफेशन्स से जुड़ी जॉब्स का प्रभावित होना तय है। इनमें रोज़मर्रा के काम, डेटा एंट्री, कस्टमर सर्विस या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसी चीजें शामिल हैं।
वॉलमार्ट (Walmart) के सीईओ डग मैक्मिलन (Doug McMillon) ने हाल ही में एक कांन्फ्रेंस में चेतावनी देते हुए कहा कि एआई का असर वर्क फोर्स के हर क्षेत्र पर पड़ेगा। मैक्मिलन के अनुसार एआई हर नौकरी को प्रभावित करेगा। हालांकि वॉलमार्ट सीईओ ने यह भी कहा कि इस बात की भी संभावना है कि एआई का असर कई नौकरियों पर न पड़े, जो समय के साथ ही पता चलेगा।
