आतंकियों ने किया पाकिस्तानी सेना की चौकी पर हमला, 12 सैनिकों की मौत

पाकिस्तान (Pakistan) में आतंकवाद एक गंभीर समस्या बन चुका है। आए दिन ही पाकिस्तान में आतंकी हमलों के मामले देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान में आतंकी सिर्फ आम जनता को ही नहीं, बल्कि सेना और पुलिस को भी निशाना बनाते हैं। अब इसी तरह का एक और मामला सामने आया है। आज, शनिवार, 13 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) के दक्षिण वजीरिस्तान (South Waziristan) जिले में आतंकियों ने तड़के सुबह सेना की चौकी पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से पाकिस्तानी सेना भी हैरान रह गई।