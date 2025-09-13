Patrika LogoSwitch to English

विदेश

आतंकियों ने किया पाकिस्तानी सेना की चौकी पर हमला, 12 सैनिकों की मौत

पाकिस्तान में आज आतंकियों ने सेना की चौकी को निशाना बनाया। इस आतंकी हमले में 12 सैनिकों की मौत हो गई।

भारत

Tanay Mishra

Sep 13, 2025

Terrorists
Terrorists (Representational Photo)

पाकिस्तान (Pakistan) में आतंकवाद एक गंभीर समस्या बन चुका है। आए दिन ही पाकिस्तान में आतंकी हमलों के मामले देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान में आतंकी सिर्फ आम जनता को ही नहीं, बल्कि सेना और पुलिस को भी निशाना बनाते हैं। अब इसी तरह का एक और मामला सामने आया है। आज, शनिवार, 13 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) के दक्षिण वजीरिस्तान (South Waziristan) जिले में आतंकियों ने तड़के सुबह सेना की चौकी पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से पाकिस्तानी सेना भी हैरान रह गई।

12 सैनिकों की मौत

खैबर पख्तूनख्वा के दक्षिण वजीरिस्तान जिले में पाकिस्तानी सेना की चौकी पर हुए इस आतंकी हमले में 12 सैनिकों की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस ने इस बारे में जानकारी दी।

4 सैनिक घायल

इस आतंकी हमले में 4 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। घायल सैनिकों को सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार घायल सैनिकों की स्थिति नाज़ुक बनी हुई है।

किसने दिया आतंकी हमले को अंजाम?

जानकारी के अनुसार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। सेना की जवाबी कार्रवाई में कुछ आतंकी भी मारे गए। गौरतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा में अक्सर ही टीटीपी के आतंकी इस तरह के हमलों को अंजाम देते हैं।

