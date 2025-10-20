दीपावली पर जगमगाई दुनिया : 10 देशों में मिली राष्ट्रीय छुट्टी –नेपाल से व्हाइट हाउस तक रोशनी की धूम

Diwali Public Holiday: सोचिए, जब भारत की गलियां दीयों से जगमगाती हैं, तो दूर नेपाल, फिजी, सिंगापुर भी बंद हो जाते हैं! दीपावली का जादू अब सीमाओं (Countries Celebrate Diwali) को लांघ गया है। यह पर्व सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि ग्लोबल कल्चरल फेस्टिवल बन चुका है। जहां भारतीय समुदाय ज्यादा है, वहां इसे ऑफिशियल पब्लिक हॉलीडे(Diwali Public Holiday) का दर्जा मिला है। सन 2025 में 10 से ज्यादा देश दीपावली पर सरकारी दफ्तर और स्कूल बंद (Deepavali National Holiday) रखेंगे। ये भारतीय डायस्पोरा की ताकत है। व्हाइट हाउस से लेकर कैरेबियन द्वीपों तक हर जगह दीये जल रहे हैं। नेपाल में दीपावली को 'तिहार' कहते हैं – ये 5 दिनों का ग्रैंड सेलिब्रेशन है! हिंदू बहुल देश होने की वजह से यहां दीये, मिठाई व भाई-दूज सब वैसा ही है, जैसा भारत में है। पड़ोसी श्रीलंका में आधिकारिक छुट्टी मिलती है, तमिल परिवार रंगोली बनाते हैं। मॉरीशस तो 70% भारतीय मूल का देश है – यहां दीपावली नेशनल हॉलीडे है, पूरे द्वीप पर लाइट्स की बौछार! फिजी में स्कूल-बंद, इंडियन कम्युनिटी मार्केट सजाती है। ये देश दिखाते हैं कि भारतीय रीति अब उनकी अपनी हो गई।