दीपावली पर जगमगाई दुनिया : 10 देशों में मिली राष्ट्रीय छुट्टी –नेपाल से व्हाइट हाउस तक रोशनी की धूम

दुनिया के 10 देशों में दीपावली की छुट्टी और रोशनी की धूम। (फोटो: IANS)
Diwali Public Holiday: सोचिए, जब भारत की गलियां दीयों से जगमगाती हैं, तो दूर नेपाल, फिजी, सिंगापुर भी बंद हो जाते हैं! दीपावली का जादू अब सीमाओं (Countries Celebrate Diwali) को लांघ गया है। यह पर्व सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि ग्लोबल कल्चरल फेस्टिवल बन चुका है। जहां भारतीय समुदाय ज्यादा है, वहां इसे ऑफिशियल पब्लिक हॉलीडे(Diwali Public Holiday) का दर्जा मिला है। सन 2025 में 10 से ज्यादा देश दीपावली पर सरकारी दफ्तर और स्कूल बंद (Deepavali National Holiday) रखेंगे। ये भारतीय डायस्पोरा की ताकत है। व्हाइट हाउस से लेकर कैरेबियन द्वीपों तक हर जगह दीये जल रहे हैं। नेपाल में दीपावली को 'तिहार' कहते हैं – ये 5 दिनों का ग्रैंड सेलिब्रेशन है! हिंदू बहुल देश होने की वजह से यहां दीये, मिठाई व भाई-दूज सब वैसा ही है, जैसा भारत में है। पड़ोसी श्रीलंका में आधिकारिक छुट्टी मिलती है, तमिल परिवार रंगोली बनाते हैं। मॉरीशस तो 70% भारतीय मूल का देश है – यहां दीपावली नेशनल हॉलीडे है, पूरे द्वीप पर लाइट्स की बौछार! फिजी में स्कूल-बंद, इंडियन कम्युनिटी मार्केट सजाती है। ये देश दिखाते हैं कि भारतीय रीति अब उनकी अपनी हो गई।
सिंगापुर में 'दीपावली' पब्लिक हॉलीडे है – लिटल इंडिया स्ट्रीट्स पर पटाखों और ढोल की धूम है! मलेशिया इसे 'हरि दीपावली' कहता है, चाइनीज-इंडियन मिला कर दिवाली मनाते हैं। मुस्लिम बहुल देश में भी छुट्टी – ये तो कमाल है! इंडोनेशिया के बाली में हिंदू बहुल इलाके दीपावली को कल्चरल फेस्ट के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, भले छुट्टी न हो। ये एशियन देश भारतीयों की मेहनत से चमके, अब हमारे त्योहार को अपना बना लिया।
कैरेबियन सागर के द्वीपों पर भारतीय संस्कृति जिंदा है! त्रिनिदाद-टोबैगो, गुयाना व सूरीनाम में लाखों डिसेंडेंट्स चूड़ा-मठरी बनाते, गरबा करते दिखते हैं। यहां छुट्टी तो नहीं, लेकिन कम्युनिटी इवेंट्स में पूरा देश शामिल होता है। 1800s में लेबर के रूप में गए भारतीयों की 7वीं पीढ़ी आज दीपावली को 'लाइट्स फेस्टिवल' कहती है। ये स्टोरी माइग्रेशन की ताकत बताती है – छोटा सा दीया, बड़ा सा कनेक्शन!
नेपाल: 8 मिलियन भारतीय मूल के लोग, तिहार के 5 दिनों में पटाखों और दीयों की धूम।
श्रीलंका: 4.5 लाख भारतीय, तमिल स्टाइल में रोशनी और मिठाइयों का त्योहार।
मॉरीशस: 8.9 मिलियन (70% पॉपुलेशन), द्वीप पर दिवाली हॉलिडे के साथ ग्रैंड फायरवर्क्स।
फिजी: 3.1 लाख, राष्ट्रीय छुट्टी पर इंडियन कम्युनिटी की पटाखा पार्टी।
सिंगापुर: 6.5 लाख, लिटल इंडिया में ढोल-नगाड़े और रोशनी की बरसात।
मलेशिया: 22 मिलियन, हरि दीवाली पर मल्टीकल्चरल सेलिब्रेशन विद पटाखे।
त्रिनिदाद और टोबैगो: 5.4 लाख, कैरेबियन फ्लेवर में चूड़ा-मठरी और लाइट्स।
गुयाना: 3.2 लाख, हिंदू मेजॉरिटी इलाकों में दिवाली की रंगीन रातें।
सूरीनाम: 1.8 लाख, साउथ अमेरिका में दीपावली की अनोखी परंपराएं।
यूनाइटेड किंगडम: 17 मिलियन, लंदन की स्ट्रीट्स पर पटाखों का जलवा।
पश्चिमी देशों में भी क्रांति आई है! ब्रिटेन के लंदन, कनाडा के टोरंटो, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्ट्रीट पार्टी हो रही है। अमेरिका के व्हाइट हाउस 10 साल से दीपावली रिसेप्शन करता है– प्रेसीडेंट दीये जलाते हैं! NYC से LA तक इवेंट्स होते हैं। सन 2025 में कुछ शहरों में लोकल हॉलीडे की बात चल रही है। भारतीयों की 3 करोड़ जनता ने ग्लोबल स्टेज जीत लिया है। (इनपुट : IANS)
