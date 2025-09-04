App Ban: भारत के पड़ोसी देश में Insta, X सहित ये एप हुए बैन, जानें क्या रहा कारण

App Ban: नेपाल सरकार ने फेसबुक (Facebook), इंस्टाग्राम (Instagram) और एक्स (X) सहित 26 सोशल मीडिया एप पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि ये एप 7 दिन की समय सीमा के अंदर सरकार के साथ पंजीकरण करने में विफल रहे। देश में यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और मंत्रालय ने भी संबंधित कंपनियों को पत्र जारी करना शुरू कर दिया है।
बता दें कि नेपाल सरकार ने पहले चेतावनी दी थी कि नियमों का पालन न करने वाले प्लेटफॉर्म्स को निलंबित कर दिया जाएगा। दरअसल, फेसबुक, ट्विटर (X), व्हाट्सएप, रेडिट, लिंक्डइन और यूट्यूब जैसे एप ने अभी तक पंजीकरण शुरू नहीं किया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि कंपनियों द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने और राष्ट्रीय नियमों का पालन करने के बाद सेवाएँ फिर से शुरू हो सकती हैं।
सरकार ने वाइबर, टिकटॉक, वीटॉक और निंबज एप को काम करने की अनुमति दी है, क्योंकि इन्होंने सरकार के साथ रजिस्टर किया है। सरकार ने कंपनियों से देश में एक लायजन ऑफिस या प्वाइंट नियुक्त करने के लिए कहा है।
वहीं एप को प्रतिबंध करने को लेकर मंत्रालय की ओर से एक नोटिस भी जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि सभी हितधारकों को सूचित किया जाता है कि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण को नेपाल के भीतर उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निष्क्रिय करने का निर्देश दिया गया है जिन्होंने निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचीबद्ध होने के लिए मंत्रालय से संपर्क नहीं किया है और यदि वे सूचीबद्ध हैं तो उन्हें उसी क्षण से पुनः सक्रिय करने का निर्देश दिया गया है।
मंत्रालय ने कहा कि मैसेंजर, स्नैपचैट, डिस्कॉर्ड, पिनट्रेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, वीचैट, क्वोरा, टम्बलर, क्लबहाउस, रम्बल, एमआई वीडियो, एमआई वाइके, लाइन, इमो, जालो, सोल और हैमरो पैट्रो सहित अन्य सभी प्रमुख सोशल मीडिया और संचार प्लेटफॉर्म भी पंजीकरण पूरा होने तक अवरुद्ध रहेंगे।