App Ban: भारत के पड़ोसी देश में Insta, X सहित ये एप हुए बैन, जानें क्या रहा कारण

वहीं एप को प्रतिबंध करने को लेकर मंत्रालय की ओर से एक नोटिस भी जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि सभी हितधारकों को सूचित किया जाता है कि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण को नेपाल के भीतर उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निष्क्रिय करने का निर्देश दिया गया है जिन्होंने निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचीबद्ध होने के लिए मंत्रालय से संपर्क नहीं किया है और यदि वे सूचीबद्ध हैं तो उन्हें उसी क्षण से पुनः सक्रिय करने का निर्देश दिया गया है।