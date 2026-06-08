बांग्लादेश में राधा-गोविंद मंदिर को ध्वस्त करने की धमकी, धार्मिक विरासत पर संकट गहराया

अभी पिछले महीने ही जारी एक रिपोर्ट में ‘ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज’ ने दावा किया था कि जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच बांग्लादेश के 62 जिलों और सभी 8 डिवीजनों में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ 505 घटनाएं दर्ज की गईं। रिपोर्ट के अनुसार, इन घटनाओं में हत्या, संदिग्ध मौतें, मारपीट, अपहरण, यौन हिंसा, मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर हमले, जमीन पर कब्जा, आगजनी, लूटपाट और धमकी जैसी घटनाएं शामिल हैं।