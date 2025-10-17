अमेरिका के बड़े आर्मी अफसर को हटाने जा रहे ट्रंप, रक्षा मंत्री ने कर दी घोषणा, आखिर क्या है वजह?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो: वाशिंगटन पोस्ट.)
वेनेजुएला के साथ बढे तनाव के बीच अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने बड़ी घोषणा की है। गुरुवार को रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की ओर से बताया गया है कि लैटिन अमेरिका में सेना का नेतृत्व करने वाले अमेरिकी एडमिरल एल्विन होल्सी इस साल के अंत में पद छोड़ देंगे।
जानकारी के मुताबिक, एल्विन होल्सी ने पिछले साल के अंत में अमेरिकी सेना की दक्षिणी कमान का कार्यभार संभाला था। इस पद पर बैठे अधिकारी का कार्यकाल आमतौर पर तीन साल का होता है, लेकिन होल्सी को एक साल में ही हटा दिया गया है।
उधर, रॉयटर्स ने सूत्र के हवाले से बताया कि रक्षा मंत्री और अमेरिकी एडमिरल के बीच काफी समय से तनाव चल रहा था। लंबे समय से यह कयास लगाए जा रहे थे कि एडमिरल होल्सी को बर्खास्त किया जा सकता है।
फिलहाल, हेगसेथ ने होल्सी को हटाए जाने का कारण नहीं बताया है। बता दें कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर ड्रग्स तस्करी का आरोप लगाया है, जिसे वेनेजुएला ने नकार दिया है। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के पास ड्रग्स ले जा रहे जहाजों पर हमला किया है, जिसमें कई लोग मारे गए हैं।
अमेरिका ने वेनेजुएला पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के प्राइवेट जेट को सीज करना भी शामिल है। अमेरिका का कहना है कि ये प्रतिबंध वेनेजुएला की सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए हैं।
उधर, अमेरिका पर वेनेजुएला में शासन परिवर्तन की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। वेनेजुएला का मानना है कि अमेरिका उसकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है।
वेनेजुएला का आरोप है कि अमेरिका उसके तेल और संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है। अमेरिका ने इस आरोप को नकार दिया है। अमेरिका ने वेनेजुएला के पास सैन्य तैनाती की है, जिसमें युद्धपोत और लड़ाकू विमान शामिल हैं।
वेनेजुएला ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। वेनेजुएला ने नागरिकों के लिए सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया है, जिसे अमेरिका के संभावित हमले के जवाब के रूप में देखा जा रहा है।
