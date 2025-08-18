Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से पाकिस्तान में मरने वालों की संख्या 300 पार, 1,000 से ज़्यादा पहुंच सकता है आंकड़ा

Flash Floods In Pakistan: पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। इससे मरने वालों का आंकड़ा 300 पार हो गया है और 1,000 पार होने की भी आशंका है।

भारत

Tanay Mishra

Aug 18, 2025

Flash floods in Pakistan
पाकिस्तान में बाढ़ (फोटो - वीडियो स्क्रीनशॉट)

पाकिस्तान के उत्तरपश्चिम में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। 15 अगस्त को हुई मूसलाधार बारिश के बाद उत्तरपश्चिम प्रांतों खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित-बाल्टिस्तान और पीओके में बाढ़ आ गई। बाढ़ की वजह से कई जगह लैंडस्लाइड भी हो गया। मानसून की इस मूसलाधार बारिश और उसके बाद आई बाढ़ की वजह से खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित-बाल्टिस्तान और पीओके में काफी नुकसान हुआ है। इस वजह से सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत प्रभावित हुआ है, जहाँ तबाही मच गई है।

मरने वालों का आंकड़ा 300 पार

पाकिस्तान के उत्तरपश्चिम में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 300 पार हो गया है। पाकिस्तान की सरकारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अनुसार अब तक 337 लोगों की मौत हो चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

ये भी पढ़ें

पुतिन से मिलने के बाद ट्रंप के बदले सुर, कहा – “यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेन्स्की चाहे तो रूस के खिलाफ युद्ध कर सकते हैं खत्म”
विदेश
Vladimir Putin, Donald Trump and Volodymyr Zelenskyy

सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा प्रभावित

मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत प्रभावित हुआ है। अकेले बुनेर जिले में 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। बुनेर में बादल भी फट गया और जगह-जगह लैंडस्लाइड के मामले भी सामने आए। इससे कई गांवों में तबाही मच गई, कई घर नष्ट हो गए, सड़कें टूट गई, वाहन बह गए।

रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही परेशानी

बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन बारिश और बाढ़ के कारण इसमें परेशानी हो रही है। अभी भी कई लोग मलबे में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है।

हाई अलर्ट की स्थिति बरकरार

खैबर पख्तूनख्वा में अभी भी कई जगह मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से हाई अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में लोगों को खतरे वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और अभी भी यह काम जारी है।

1,000 से ज़्यादा लोगों की हो सकती है मौत

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ के समन्वयक इख्तियार वली खान ने एक हैरान करने वाली बात बताई है। खान के अनुसार मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या 1,000 से ज़्यादा भी पहुंच सकती है।

ये भी पढ़ें

भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर की आज होगी चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों में सुधार पर रहेगा जोर
विदेश
S. Jaishankar with Wang Yi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

18 Aug 2025 03:13 pm

Published on:

18 Aug 2025 03:11 pm

Hindi News / World / मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से पाकिस्तान में मरने वालों की संख्या 300 पार, 1,000 से ज़्यादा पहुंच सकता है आंकड़ा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.