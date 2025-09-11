मैक्सिको में NH पर फटा गैस टैंकर, 3 लोगों की मौत और 70 घायल; 18 गाड़ियां जलकर राख

मैक्सिको से सुबह-सुबह बड़ी खबर सामने आई है। बुधवार देर रात मैक्सिको शहर में गैस टैंकर फट गया। जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई है।
वहीं, 70 लोगों के घायल होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि गैस टैंकर मैक्सिको के एक प्रमुख राजमार्ग पर फटा है। इस विस्फोट के बाद आसपास का इलाका धुआं-धुआं हो गया।
मैक्सिको की मेयर क्लारा ब्रुगाडा के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि इस विस्फोट के बाद 18 गाड़ियां जलकर राख हो गईं हैं। वहीं, 19 लोगों की हालत बेहद गंभीर है।
अधिकारी विस्फोट के कारण का पता लगाने में जुट गए हैं। प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि ट्रक पलटने की घटना के बाद उसमें विस्फोट हुआ। आपातकालीन दल घटना के बाद की स्थिति से निपटने में लगे हैं।
खबर पर अपडेट जारी है…