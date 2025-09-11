Patrika LogoSwitch to English

मैक्सिको में NH पर फटा गैस टैंकर, 3 लोगों की मौत और 70 घायल; 18 गाड़ियां जलकर राख

मैक्सिको में गैस टैंकर के भीषण विस्फोट से हड़कंप! तीन लोगों की मौत और 70 से ज़्यादा घायल, 18 गाड़ियाँ जलकर राख। ट्रक के पलटने के बाद हुआ भीषण धमाका जिससे आसपास का इलाका धुएँ से भर गया। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी।

भारत

Mukul Kumar

Sep 11, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

मैक्सिको से सुबह-सुबह बड़ी खबर सामने आई है। बुधवार देर रात मैक्सिको शहर में गैस टैंकर फट गया। जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई है।

वहीं, 70 लोगों के घायल होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि गैस टैंकर मैक्सिको के एक प्रमुख राजमार्ग पर फटा है। इस विस्फोट के बाद आसपास का इलाका धुआं-धुआं हो गया।

ट्रक पलटने के बाद हुआ विस्फोट

मैक्सिको की मेयर क्लारा ब्रुगाडा के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि इस विस्फोट के बाद 18 गाड़ियां जलकर राख हो गईं हैं। वहीं, 19 लोगों की हालत बेहद गंभीर है।

अधिकारी विस्फोट के कारण का पता लगाने में जुट गए हैं। प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि ट्रक पलटने की घटना के बाद उसमें विस्फोट हुआ। आपातकालीन दल घटना के बाद की स्थिति से निपटने में लगे हैं।

खबर पर अपडेट जारी है…

Published on:

11 Sept 2025 07:32 am

Hindi News / World / मैक्सिको में NH पर फटा गैस टैंकर, 3 लोगों की मौत और 70 घायल; 18 गाड़ियां जलकर राख

