होटल के बंद कमरे में रोंगटे खड़े करने वाला मंजर, बिस्तर पर जहरीले सांप के साथ बीती रात ,देखें वीडियो

Cobra Incident : थाईलैंड के होटल में एक खौफनाक मंजर पेश आया। पर्यटक गहरी नींद में थे और बिस्तर पर जहरीला कोबरा (Venomous Cobra) रेंग रहा था वायरल वीडियो ने होश उड़ाए (Viral Video)। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना (Terrifying Incident)से क्राबी टूरिज्म पर सवाल (Krabi Tourism) उठे और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई (Safety Concerns)। मामले के अनुसार थाईलैंड के क्राबी (Krabi) जैसे खूबसूरत शहर में छुट्टियां मनाने गया एक जोड़ा तब मौत के करीब पहुंच गया, जब सुबह करीब 5 बजे उनके बिस्तर पर एक विशाल काला कोबरा (Black Cobra) नजर आया। यह घटना किसी डरावनी फिल्म के सीन जैसी थी, जिसमें पर्यटक की जान बाल-बाल बची। सोशल मीडिया पर फेसबुक यूजर कन्नुत्तकोर्न उत्तारानाक्रोन की ओर से शेयर किया गया यह अनुभव अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है।