होटल के बंद कमरे में रोंगटे खड़े करने वाला मंजर, बिस्तर पर जहरीले सांप के साथ बीती रात ,देखें वीडियो

थाईलैंड में होटल के एक रूम में दिखा कोबरा। ( फोटो: सोशल मीडिया)
Cobra Incident : थाईलैंड के होटल में एक खौफनाक मंजर पेश आया। पर्यटक गहरी नींद में थे और बिस्तर पर जहरीला कोबरा (Venomous Cobra) रेंग रहा था वायरल वीडियो ने होश उड़ाए (Viral Video)। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना (Terrifying Incident)से क्राबी टूरिज्म पर सवाल (Krabi Tourism) उठे और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई (Safety Concerns)। मामले के अनुसार थाईलैंड के क्राबी (Krabi) जैसे खूबसूरत शहर में छुट्टियां मनाने गया एक जोड़ा तब मौत के करीब पहुंच गया, जब सुबह करीब 5 बजे उनके बिस्तर पर एक विशाल काला कोबरा (Black Cobra) नजर आया। यह घटना किसी डरावनी फिल्म के सीन जैसी थी, जिसमें पर्यटक की जान बाल-बाल बची। सोशल मीडिया पर फेसबुक यूजर कन्नुत्तकोर्न उत्तारानाक्रोन की ओर से शेयर किया गया यह अनुभव अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है।
यह पूरी घटना क्राबी के एक मशहूर होटल की है। बताया जा रहा है कि तड़के जब कमरे में अंधेरा था, तब कपल के बिस्तर पर कुछ रेंगने का अहसास हुआ। जैसे ही साथी की आंख खुली, वह डर के मारे चिल्लाते हुए बिस्तर से बाहर कूद गया। शुरू में उन्हें लगा कि शायद कोई साया या भूत (Supernatural Event) है, लेकिन मोबाइल की रोशनी में जो दिखा उसने उनके पैर तले जमीन खिसका दी। बिस्तर के पास एक जहरीला कोबरा फन फैलाए फुफकार (Hissing sound) रहा था।
हैरानी और डर की बात यह है कि सांप केवल कमरे में नहीं था, बल्कि वह सोते हुए पर्यटक की गर्दन के ऊपर से होकर गुजरा था। पीड़ित ने बताया कि उसे अपनी गर्दन पर कुछ ठंडा और भारी रेंगता हुआ महसूस हुआ था। यह सोचकर ही रूह कांप जाती है कि अगर उस वक्त सांप जरा सा भी विचलित होता या काट लेता, तो परिणाम कितने घातक हो सकते थे। कोबरा का जहर (Cobra Venom) इतना खतरनाक होता है कि समय पर इलाज न मिलने पर इंसान की जान मिनटों में जा सकती है।
थाईलैंड में पाए जाने वाले मोनोकल्ड कोबरा (Monocled Cobra) या किंग कोबरा (King Cobra) की गिनती दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में होती है। इनके काटने से न्यूरोटॉक्सिक जहर शरीर में फैलता है, जो सीधे नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। इससे सांस लेने में दिक्कत और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। क्राबी जैसी जगहों पर, जहां होटल अक्सर जंगलों या पहाड़ियों के करीब होते हैं, वहां वन्यजीवों का कमरे में घुसना एक गंभीर चुनौती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 4-5 सेंटीमीटर की जगह भी एक सांप के अंदर घुसने के लिए काफी होती है।
शोर सुन कर होटल का स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचा और वन्यजीव विशेषज्ञों (Snake Catchers) को बुलाया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि सांप बिस्तर के नीचे छिपने की कोशिश कर रहा था। काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने उस काले कोबरा को सुरक्षित पकड़ लिया और बाद में उसे जंगल में छोड़ दिया गया। हालांकि कपल को कोई शारीरिक चोट नहीं आई, लेकिन वे इस मानसिक सदमे (Psychological Trauma) से उबर नहीं पा रहे हैं।
इस घटना ने प्रकृति के करीब स्थित होटलों में सुरक्षा मानकों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि अगर आप ऐसे किसी इलाके में ठहर रहे हैं, तो सोने से पहले बिस्तर की जांच जरूर करें और कमरे के दरवाजों के नीचे की खाली जगह को कपड़े या डोर-गैप फिलर से बंद रखें। यह वायरल खबर अब उन सभी पर्यटकों के लिए एक चेतावनी है जो एडवेंचर के नाम पर सुरक्षा की अनदेखी कर देते हैं।
सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देख कर हैरान हैं। यूजर्स का कहना है कि यह किसी का भी "वर्स्ट नाइटमेयर" यानि सबसे बुरा सपना हो सकता है। स्थानीय प्रशासन अब क्राबी के होटलों को निर्देश दे रहा है कि वे वन्यजीवों के प्रवेश को रोकने के लिए 'स्नेक प्रूफिंग' (Snake Proofing) उपायों को पुख्ता करें। कुछ वन्यजीव प्रेमियों का तर्क है कि यह इंसानों की ओर से जानवरों के प्राकृतिक आवास (Natural Habitat) में अतिक्रमण का नतीजा है, जिससे ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं।
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