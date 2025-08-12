12 अगस्त 2025,

मंगलवार

एलन मस्क ने एप्पल पर मुकदमा करने की धमकी दी, AI ऐप की रैंकिंग पर उठाए सवाल

Elon Musk Apple AI app lawsuit: एलन मस्क ने एप्पल पर आरोप लगाया है कि वह अपने ऐप स्टोर में AI ऐप्स की रैंकिंग में पक्षपात कर रहा है। उन्होंने इस पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है।

भारत

MI Zahir

Aug 12, 2025

Elon Musk Apple AI app lawsuit
Elon Musk (Photo: ANI)

Elon Musk Apple AI app lawsuit: टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क (Elon Musk ) ने अपने नए AI स्टार्टअप xAI की ऐप स्टोर रैंकिंग को लेकर एप्पल पर मुकदमा करने की धमकी (Elon Musk Apple AI app lawsuit) दी है। उनका आरोप है कि एप्पल अपने ऐप स्टोर में AI ऐप्स के बीच अन्यायपूर्ण व्यवहार करता है और खास तौर पर OpenAI के चैटजीपीटी को बढ़ावा देता है। मस्क ने इसे प्रतिस्पर्धा-विरोधी नियमों का उल्लंघन बताया है। मस्क ने कहा कि एप्पल ऐप स्टोर पर xAI के AI मॉडल “ग्रोक” को टॉप पर पहुंचने से रोक रहा है। वहीं, OpenAI का चैटजीपीटी ऐप इस सूची में नंबर एक बना हुआ है। मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा कि एप्पल केवल OpenAI को ही टॉप रैंकिंग पाने देता है और बाकी कंपनियों के लिए यह असंभव बना देता है।

मस्क का सवाल – क्या एप्पल राजनीति कर रहा है ?

मस्क ने एप्पल पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या ऐप स्टोर पर xAI या ग्रोक को "जरूरी" सेक्शन में डालने से मना करना राजनीति है ? उन्होंने लिखा कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म “X” दुनिया का नंबर एक न्यूज़ ऐप है, फिर भी एप्पल उसे प्राथमिकता क्यों नहीं दे रहा है।

ऐप स्टोर का पक्षपात ?

xAI के AI मॉडल ग्रोक ने भी एक्स पर लिखा कि ऐपल का ऐप स्टोर क्यूरेशन पक्षपातपूर्ण दिखता है। उनका मानना है कि चैटजीपीटी जैसे स्थापित AI ऐप को तरजीह देकर नई चुनौतियों को रोकना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति से ज्यादा सच्चाई मायने रखती है।

क्या है Apple और OpenAI का जुड़ाव ?

जून 2024 में, Apple ने OpenAI के चैटजीपीटी को अपने उपकरणों में जोड़ने के लिए एक साझेदारी की थी। माना जा रहा है कि इस कारण OpenAI को ऐप स्टोर पर बढ़त मिल रही है।

मस्क ने धमकी दी – हो सकता है एप्पल के उपकरणों पर प्रतिबंध

इस विवाद के बाद मस्क ने संकेत दिया है कि अगर एप्पल ने अपने पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं बदला तो उनकी कंपनियां, जिनमें X, टेस्ला और स्पेसएक्स शामिल हैं, एप्पल के उपकरणों पर प्रतिबंध लगा सकती हैं। हालांकि यह साफ नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया या नहीं।

ऐप स्टोर पर पहले भी आ चुका है मुकदमा

यह पहला मौका नहीं है जब एप्पल के ऐप स्टोर पर कानूनी सवाल उठे हों। अप्रैल 2024 में कैलिफ़ोर्निया की एक अदालत ने पाया था कि Apple ने ऐप डेवलपर्स को वैकल्पिक भुगतान के विकल्प नहीं देने के लिए प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन किया है।

यूरोप में भी Apple पर जुर्माना

इसी महीने, यूरोपीय आयोग ने भी Apple पर 500 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया था। आरोप था कि Apple ऐप डेवलपर्स को ऐप स्टोर के बाहर सस्ते विकल्प देने से रोक रहा है। Apple ने इस जुर्माने के खिलाफ यूरोपीय अदालत में अपील की है।

ऐप स्टोर के संचालन में प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता

बहरहाल एलन मस्क और उनके xAI ऐप के साथ Apple के इस विवाद से यह साफ हो गया है कि ऐप स्टोर के संचालन में प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। भविष्य में इस मामले पर और कानूनी लड़ाई देखने को मिल सकती है।

Artificial Intelligence

Elon Musk

12 Aug 2025 04:15 pm

