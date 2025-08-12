एलन मस्क ने एप्पल पर मुकदमा करने की धमकी दी, AI ऐप की रैंकिंग पर उठाए सवाल

Elon Musk Apple AI app lawsuit: टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क (Elon Musk ) ने अपने नए AI स्टार्टअप xAI की ऐप स्टोर रैंकिंग को लेकर एप्पल पर मुकदमा करने की धमकी (Elon Musk Apple AI app lawsuit) दी है। उनका आरोप है कि एप्पल अपने ऐप स्टोर में AI ऐप्स के बीच अन्यायपूर्ण व्यवहार करता है और खास तौर पर OpenAI के चैटजीपीटी को बढ़ावा देता है। मस्क ने इसे प्रतिस्पर्धा-विरोधी नियमों का उल्लंघन बताया है। मस्क ने कहा कि एप्पल ऐप स्टोर पर xAI के AI मॉडल “ग्रोक” को टॉप पर पहुंचने से रोक रहा है। वहीं, OpenAI का चैटजीपीटी ऐप इस सूची में नंबर एक बना हुआ है। मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा कि एप्पल केवल OpenAI को ही टॉप रैंकिंग पाने देता है और बाकी कंपनियों के लिए यह असंभव बना देता है।