भारत पर अमेरिका का नया टैरिफ और पाकिस्तान के साथ तेल समझौता: अब क्या बदलने वाला है ?

US Tarrifs on india Trade: डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ (US Tarrifs on india Trade) के माध्यम से व्यापारिक साझेदारों को दबाने और विदेशी कंपनियों को अमेरिका में आने के लिए मजबूर करने के लिए अमेरिकी आर्थिक शक्ति का लाभ उठाने की कोशिश कर के वैश्विक अर्थव्यवस्था उलट दी है। उन्होंने नई दिल्ली पर टैरिफ (US tariffs on India) की घोषणा करने के बाद कहा कि उन्होंने पाकिस्तान ( Pakistan) के साथ समझौता कर लिया है। ध्यान रहे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald trump) ने भारत से आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ और "जुर्माना" लगाने की घोषणा की है, जबकि उनके प्रशासन ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत वाशिंगटन दक्षिण एशियाई देश का तेल भंडार विकसित करने के लिए इस्लामाबाद के साथ मिलकर काम करेगा।