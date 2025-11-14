ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका की ताइवान के साथ इस डील से चीन तिलमिलाया: भारत पर क्या पड़ेगा असर

US Taiwan Arms Sale India Impact: अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के दूसरे कार्यकाल में पहली बार ताइवान को सैन्य मदद दे ही दी है। ध्यान रहे कि ट्रंप जनवरी 2025 में व्हाइट हाउस लौटे, तो ताइवान को अमेरिका से हथियार खरीदने (US Taiwan Arms Sale) की पहली मंजूरी मिल गई। पेंटागन ने 13 नवंबर को घोषणा की कि ताइवान को फाइटर जेट के स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत उपकरणों के लिए 33 करोड़ डॉलर (करीब 2,800 करोड़ रुपये) का पैकेज (Trump Taiwan Deal) मंजूर हुआ है। यह F-16, C-130 और IDF विमानों के लिए जरूरी सामान है। इधर ताइवान के विदेश मंत्रालय ने इसे "नई शुरुआत" बताया है। वाशिंगटन ताइवान का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है, जो चीनी हमले (India China Tensions) से बचाव का मुख्य हथियार है। लेकिन ट्रंप की पुरानी बातों ने ताइपे में डर पैदा किया था कि कहीं अमेरिका चीन से ट्रेड डील के लिए ताइवान को "बेच" न दे। यह खबर न सिर्फ एशिया की सियासत हिला रही है, बल्कि भारत जैसे देशों के लिए भी नई उम्मीदें (Trump Foreign Policy) जगाती है।