क्या अफगानिस्तान से वापसी अमेरिका की सबसे बड़ी हार थी ? ट्रंप ने किया बड़ा हमला !

Trump on Afghanistan withdrawal: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) ने एक बार फिर अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर बड़ा बयान (Trump on Afghanistan) दिया है। उन्होंने इसे "देश के इतिहास का सबसे शर्मनाक लम्हा" (US troops withdrawal criticism) बताया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने करोड़ों डॉलर के सैन्य उपकरण अफगानिस्तान में छोड़ दिए, जो अब तालिबान के हाथ लग चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि इस फैसले ने अमेरिका की साख को दुनियाभर में कमजोर किया। कैबिनेट बैठक में ट्रंप ने खासतौर पर ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के पूर्व प्रमुख मार्क मिले (Mark Milley Trump)पर निशाना साधा। उन्होंने कहा “15 करोड़ डॉलर के विमान को उड़ाकर भारत या पाकिस्तान ले जाना ज्यादा सस्ता था। लेकिन वे सबकुछ वहीं छोड़ आए।”