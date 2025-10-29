Patrika LogoSwitch to English

ट्रंप के ब्राजील टैरिफ पर सीनेट ने लगाई मुहर, क्या भारत के एक्सपोर्ट को राहत मिलेगी ?

Trump Brazil Tariff Rejection:अमेरिकी सीनेट ने 52-48 वोट से ट्रंप के ब्राजील पर 50% टैरिफ का आपातकाल खारिज कर दिया, वहीं पांच रिपब्लिकन ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Oct 29, 2025

Trump Brazil Tariff Rejection

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फोटो: ANI)

Trump Brazil Tariff Rejection: अमेरिकी सीनेट के मंगलवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाने से उनके प्लान को जोरदार धक्का लगा। वहीं 52-48 के वोट से जुलाई में घोषित 'राष्ट्रीय आपातकाल' खारिज कर दिया। पांच रिपब्लिकन सीनेटरों – थॉम टिलिस, सुज़ैन कोलिन्स, लिसा मुर्कोवस्की, मिच मैककोनेल और रैंड पॉल ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया। ट्रंप ने ब्राजील को 'असामान्य खतरा' बताया, वजह – पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो (Jair Bolsonaro) पर मुकदमा और सोशल मीडिया पॉलिसी। लेकिन सीनेटर रैंड पॉल (Rand Paul) ने कहा, "टैरिफ नापसंदगी (Trump Brazil Tariff Rejection) से आपातकाल नहीं बनता। यह कांग्रेस की कर वसूली की भूमिका छीन रहा है।" ये वोट ब्राजील, कनाडा जैसे देशों पर ट्रंप के टैरिफ सीरीज का हिस्सा हैं।

अमेरिकी किसान-व्यवसायी नाराज

ओरेगॉन के डेमोक्रेट सीनेटर रॉन वाइडेन बोले, "रिपब्लिकन घर लौटते तो सुनते हैं – टैरिफ से कीमतें आसमान छू रही हैं। किराने की दुकान पर लोग गुस्से से लाल हैं।" वर्जीनिया के टिम केन ने चेताया, "झूठे आपातकाल से कॉफी 40% महंगी न करो। हमारा ब्राजील के साथ ट्रेड सरप्लस है, दंड मत दो।"

प्रतीकात्मक जीत, लेकिन हाउस में अटकाव

ये वोट कांग्रेस में ट्रंप की ट्रेड वॉर पर बढ़ती नाराजगी दिखाते हैं। लेकिन हाउस के रिपब्लिकन लीडर्स ने मार्च तक वोट टाल दिया, ताकि किसान-व्यवसायी गुस्से से बचें। अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ अधिकार पर सुनवाई करेगा।

भारत पर क्या असर होगा ?

भारत के लिए यह राहत है। ब्राजील से कॉफी, बीफ इम्पोर्ट पर टैरिफ से US में कीमतें बढ़ीं, जो भारत के 15% एक्सपोर्ट को हिट कर सकता था। कर्नाटक के कॉफी किसान पहले ही परेशान हैं। अगर ट्रंप भारत पर निशाना साधें (जैसे H1B वीजा पर), तो $10 बिलियन का नुकसान होगा। मोदी सरकार को US-भारत ट्रेड डील तेज करनी चाहिए।

ब्राजील-ट्रंप का पुराना रिश्ता

ट्रंप ने बोल्सोनारो को बचाने के लिए अप्रेल में 10% टैरिफ लगाया और जुलाई में 50% कर दिया। ब्राजील के लुला ने ट्रंप से मलेशिया में बात की, ट्रेड डील की उम्मीद थी। लेकिन सीनेट का यह कदम ट्रंप को चेतावनी – ट्रेड को राजनीति से अलग रखो।

भविष्य में क्या होगा ?

सीनेट ने अप्रेल में कनाडा टैरिफ भी रोका था। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तय करेगा। भारत को ब्राजील से सीख – G20 में एकजुट होकर US दबाव का मुकाबला करो। किसानों को सस्ते इम्पोर्ट से फायदा, लेकिन लंबे ट्रेड वॉर से महंगाई का डर भी है। ( ANI)

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण समारोह

यूएसए

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

