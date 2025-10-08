Gaza Ceasefire Talks: तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने हाल ही में खुलासा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे गाजा युद्ध खत्म करने (Gaza Ceasefire Talks)की अपनी योजना हमास तक पहुंचाने और उसे स्वीकार करने के लिए मनाने का अनुरोध किया है। उन्होंने अजरबैजान से लौटते वक्त पत्रकारों से यह बात कही। उन्होंने बताया कि ट्रंप ने उनसे फोन पर और अमेरिका दौरे के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा की थी। एर्दोगन ने कहा कि उनकी सरकार हमास के साथ लगातार संपर्क में है और इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एर्दोगन के मुताबिक, हमास ने शांति और बातचीत के लिए सकारात्मक रुख दिखाया है। उन्होंने इसे एक बड़ा कदम बताया और कहा कि हमास ( Hamas) इस मामले में इजरायल से आगे है। तुर्की का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व खुफिया प्रमुख इब्राहिम कलिन ( Ibrahim kalin) कर रहे हैं, मिस्र के शर्म अल-शेख (Sharm-El-Sheikh) में इजरायल और हमास के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता में हिस्सा ले रहा है। यह वार्ता ट्रंप की 20-सूत्री योजना पर आधारित है, जिसका मकसद गाजा में स्थायी शांति (Lasting peace in Gaza) लाना है। तुर्की इस दौरान हमास को सलाह दे रहा है कि वह कैसे भविष्य में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकता है।