कराची में गाजा के समर्थन में उमड़ा जनसैलाब: हजारों ने इजरायल के खिलाफ रैली निकाली, भारत की कूटनीति पर सवाल

Karachi Gaza protest: पाकिस्तान के कराची में रविवार को हजारों लोग सड़कों पर उतरे और गाजा में इजरायली कार्रवाइयों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन (Karachi Gaza protest) किया। जमात-ए-इस्लामी की अगुवाई में यह रैली (Jamaat-e-Islami rally) गाजा के समर्थन और इजरायल से संबंध (Pakistan Israel relations) तोड़ने की मांग को लेकर थी। प्रदर्शनकारियों ने हमास को गाजा का वैध नेतृत्व बताया और अब्राहम समझौते को खारिज करने की अपील की। इस घटना ने भारत की मध्य पूर्व नीति पर भी सवाल उठाए हैं। आइए, इसे सरल भाषा में समझते हैं। कराची की शरीयत फैसल सड़क पर हजारों लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे, गाजा में इजरायली हमलों के खिलाफ एकत्र हुए। जमात-ए-इस्लामी (JI) की ओर सेआयोजित इस मार्च में लोग फिलिस्तीनी झंडे और हमास नेताओं की तस्वीरों वाली तख्तियां लेकर नारे लगाते दिखे। प्रदर्शनकारी मोटरसाइकिलों, कारों और बसों में नर्सरी बस स्टॉप पर जमा हुए। रैली का मकसद गाजा में हाल के इजरायली हमलों, खासकर फ्रीडम फ्लोटिला पर कार्रवाई के खिलाफ एकजुटता दिखाना था। जेआई नेता हाफिज नईमुर्रहमान ने इसे फिलिस्तीनियों के लिए ऐतिहासिक समर्थन बताया।