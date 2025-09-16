ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स पर ठोका अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा मानहानि मुकदमा

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ 15 अरब डॉलर का मानहानि मुकदमा दायर किया है, जो अमेरिका के इतिहास में मीडिया के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा मानहानि मुकदमा है। मीडिया रिपोर्टिंग के अनुसार, अमेरिका के इतिहास में भी यह मानहानि का सबसे बड़ा मुकदमा है। गौरतलब है कि इसके पहले ट्रंप ने सीबीएस न्यूज और एबीसी न्यूज के खिलाफ 475 मिलियन डॉलर और 500 मिलियन डॉलर हर्जाने के मुकदमे ही किए थे। ट्रंप के इस मुकदमे को अमेरिका में अभिव्यक्ति के अधिकार पर सीधा हमला माना जा रहा है, जिसे अमेरिकी संविधान और अमरीकी अदालतें मजबूती से सुरक्षा देती आई हैं।