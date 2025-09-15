Patrika LogoSwitch to English

पत्नी-बेटे के सामने भारतीय नागरिक का काटा गला, ट्रंप ने घटना के लिए बाइडेन को ठहराया जिम्मेदार, जानें क्यों?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय नागरिक चंद्र नागमल्लैया की हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर कानून की पूरी हद तक मुकदमा चलाया जाएगा। जानिए पूरी खबर...

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 15, 2025

Donald Trump, Donald Trump education, Donald Trump education in hindi,
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Image Source: Donald Trump Instagram)

अमेरिका के टेक्सास में भारतीय नागरिक चंद्र नागमल्लैया की हत्या पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर इस जघन्य अपराध के लिए पूर्व की बाइडेन सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ट्रंप ने कहा कि क्यूबा से आए एक अवैध व्यक्ति ने चंद्र को उनकी पत्नी और बेटे के सामने निर्ममता से मार डाला। यह घटना हमारे देश में कभी नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि आरोपी को पहले भी बाल यौन शोषण, कार चोरी और झूठे कारावास जैसे जघन्य अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अक्षम बाइडेन सरकार ने उसे वापस छोड़ दिया। क्योंकि, क्यूबा की सरकार भी ऐसे अपराधी व्यक्ति को अपने देश में रखना चाहती।

उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया है कि अवैध प्रवासी अपराधियों के प्रति अमेरिका की नई सरकार नरमी नहीं बरतेगी। ट्रंप ने कहा कि अब नरमी बरतने का समय खत्म हो गया है। होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम, अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी, बॉर्डर ज़ार टॉम होमन और मेरे प्रशासन के कई अन्य लोग, अमेरिका को फिर से सुरक्षित बनाने में अविश्वसनीय काम कर रहे हैं। इस अपराधी, जिसे हमने हिरासत में लिया है। उस पर कानून की पूरी हद तक मुकदमा चलाया जाएगा। उस पर प्रथम श्रेणी की हत्या का आरोप लगाया जाएगा।

10 सितंबर को हुई थी चंद्र नागमल्लैया की हत्या

दरअसल, 10 सितंबर को 41 वर्षीय नागमल्लैया पर टेक्सास में जानलेवा हमला किया गया। 37 वर्षीय मार्टिनेज ने नागमल्लैया का कुल्हाड़ी से वार कर सिर, धर से अलग कर दिया। फिर उसने कटे हुए सिर को मोटल की पार्किंग में लात मारी और फिर उसे उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया। इस मामले पर अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने घोषणा की कि आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) ने हमलावर को देश से "निकालने" की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीएचएस की सहायक सचिव ट्रिशिया मैकलॉघली ने भी बाइडेन प्रशासन पर बिना दस्तावेज़ वाले अप्रवासियों को देश में प्रवेश देने का आरोप लगाया।

Published on:

15 Sept 2025 08:03 am

Hindi News / World / पत्नी-बेटे के सामने भारतीय नागरिक का काटा गला, ट्रंप ने घटना के लिए बाइडेन को ठहराया जिम्मेदार, जानें क्यों?

