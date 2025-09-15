पत्नी-बेटे के सामने भारतीय नागरिक का काटा गला, ट्रंप ने घटना के लिए बाइडेन को ठहराया जिम्मेदार, जानें क्यों?

अमेरिका के टेक्सास में भारतीय नागरिक चंद्र नागमल्लैया की हत्या पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर इस जघन्य अपराध के लिए पूर्व की बाइडेन सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ट्रंप ने कहा कि क्यूबा से आए एक अवैध व्यक्ति ने चंद्र को उनकी पत्नी और बेटे के सामने निर्ममता से मार डाला। यह घटना हमारे देश में कभी नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि आरोपी को पहले भी बाल यौन शोषण, कार चोरी और झूठे कारावास जैसे जघन्य अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अक्षम बाइडेन सरकार ने उसे वापस छोड़ दिया। क्योंकि, क्यूबा की सरकार भी ऐसे अपराधी व्यक्ति को अपने देश में रखना चाहती।