ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी से अमेरिका में बंट गए वोटर्स : कोई समर्थन में, तो कोई नाराज़

Trump Immigration Policy: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) की कड़ी आव्रजन नीति (Trump Immigration Policy)को लेकर देशभर में बहस लगातार जारी है। दक्षिणी कैलिफोर्निया के सैन मार्कोस शहर में रहने वाले 25 वर्षीय कंटेंट क्रिएटर जुआन रिवेरा ( Juan rivera) ने ट्रंप को वोट दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि ट्रंप की आव्रजन पर सख्ती उनके इलाके को सुरक्षित बनाएगी और उनका मानना है कि ऐसा हुआ भी। रिवेरा का कहना है कि उनके इलाके में पहले "हिंसक प्रवृत्ति" वाले प्रवासी अक्सर देखे जाते थे, लेकिन अब स्थिति में सुधार है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वे कभी नहीं भूल सकते जब उन्होंने देखा कि यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) एजेंटों ने लातीनी श्रमिकों के एक ट्रक को रोका और बिना पहचान पूछे उन्हें ले गए।