अमेरिका से अधिक तेल और गैस खरीदने के बाद भी ट्रंप ने भारत पर क्यों किया टैरिफ हमला,दी आर्थिक चोट

Trump Tariff on India Despite Rising Oil and Gas Imports: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump )ने भारत से आने वाले कुछ उत्पादों पर 50% तक का जो टैरिफ (Trump Tariff on India Despite Rising Oil and Gas Imports) लगाया है, वह फैसला तब लिया गया जब भारत ने अमेरिका से अपने ऊर्जा (तेल और गैस) आयात में काफी बढ़ोतरी की है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में खटास ला सकता है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी से जून 2025 तक भारत ने अमेरिका से तेल और गैस का आयात 51% तक बढ़ाया है। पिछले साल भारत ने अमेरिका ( America ) से लगभग 1.41 अरब डॉलर का एलएनजी खरीदा था, जबकि इस साल यह आंकड़ा 2.46 अरब डॉलर तक पहुंच गया है।