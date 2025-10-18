APEC 2025 में ट्रंप-किम मीटिंग ? साउथ कोरिया के राजदूत कांग ने कह दी ये बड़ी बात!

Trump Kim APEC Meeting: साउथ कोरिया में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC ) शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की मीटिंग को लेकर साउथ कोरिया के राजदूत कांग क्यूंग-व्हा का अहम बयान सामने आया है। दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एपीईसी शिखर सम्मेलन (Trump Kim APEC Meeting) में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन (Kim Jong Un) से मुलाकात करेंगे। अमेरिका में दक्षिण कोरिया के शीर्ष दूत कांग क्यूंग-व्हा ने कहा कि अभी तक इस बात का कोई संकेत नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन इस महीने के अंत में कोरिया में शुरू होने वाले एपीईसी शिखर सम्मेलन के अवसर पर मुलाकात करेंगे।