ट्रंप ने किया दावा: अब पाकिस्तान-अफगानिस्तान युद्ध खत्म कर दूंगा

Trump Afghanistan-Pakistan Conflict: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। उन्होंने दावा किया है कि वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे सीमा विवाद (Trump Afghanistan-Pakistan Conflict) को सुलझा सकते हैं। मिस्र रवाना होने से पहले ट्रंप ने मीडिया से कहा, "मैंने कई युद्ध खत्म किए हैं, और अब पाकिस्तान-अफगानिस्तान का युद्ध (Pakistan-Afghanistan War) मेरी नजर में है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि वह युद्ध सुलझाने में माहिर हैं और इस संघर्ष को जल्द खत्म कर सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है। दोनों देशों के बीच सीमा पर गोलीबारी और बमबारी की घटनाएं आम हो गई हैं। इस बीच, ट्रंप का यह बयान (Trump Diplomacy) वैश्विक मंच पर चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा, "मैंने कई देशों के बीच सालों से चल रहे युद्धों को एक दिन में सुलझाया है।" ट्रंप ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और कहा कि भारत-पाकिस्तान जैसे लंबे विवादों को भी वह जल्द निपटा सकते हैं।