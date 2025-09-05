ट्रम्प ने अमेरिका-जापान ट्रेड डील पर किया साइन, जानिए कितना घटाया Tariff

US Tarrif: अमेरिकार और जापान के बीच व्यापार समझौता (US Japan Trade Deal) लागू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका-जापान व्यापार समझौते को लागू करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने इसे अमेरिका-जापान संबंध में नए युग की शुरुआत बताया है।
कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि इस समझौते के तहत अमेरिका आने वाले लगभग सभी जापानी आयातों पर 15 प्रतिशत का आधारभूत टैरिफ लागू करेगा, साथ ही ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल के पुर्जों, एयरोस्पेस उत्पादों, जेनेरिक दवाओं और प्राकृतिक संसाधनों जो अमेरिका में उत्पादित या उपलब्ध नहीं हैं। उनके लिए अलग से व्यवस्था बनाई जाएगी।
इसके साथ ही, जापान अपने कृषि, ऊर्जा, ऑटोमोबाइल सेक्टर अमेरिका के लिए खोलेगा। इसके साथ ही, जापान अमेरिका से चावल की खरीद में 75 फीसदी की वृद्धि और प्रति वर्ष कुल 8 अरब डॉलर की अमेरिकी कृषि उत्पाद भी खरीदने की दिशा में काम कर रहा है। इस समझौते के तहत जापान व्यापार घाटे को कम करने की दिशा में कदम उठाएगा। वहीं, जापान अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश करने पर सहमत हुआ है।
ट्रम्प ने अमेरिका और जापान के बीच एक ढांचे के समझौते की घोषणा करते हुए कहा कि यह पारस्परिकता और साझा राष्ट्रीय हितों के सिद्धांतों पर आधारित अमेरिका-जापान व्यापार संबंधों के एक नए युग की नींव रखता है। बता दें कि जापान के साथ ट्रेड डील होने पर अमेरिका ने टैरिफ में कमी की है। व्हाइट हाउस द्वारा जारी कार्यकारी आदेश के अनुसार, जापानी ऑटोमोबाइल पर 15 प्रतिशत टैरिफ लगेगा, जो वर्तमान 27.5 प्रतिशत से कम है, जबकि कई अन्य वस्तुओं पर भी टैरिफ 15 प्रतिशत तक सीमित रहेगा।