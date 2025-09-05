Patrika LogoSwitch to English

ट्रम्प ने अमेरिका-जापान ट्रेड डील पर किया साइन, जानिए कितना घटाया Tariff

US Tarrif: अमेरिकार और जापान के बीच व्यापार समझौता (US Japan Trade Deal) लागू हो गया है। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने जापानी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटा दी है।

Pushpankar Piyush

Sep 05, 2025

japan america trade deal
जापान अमेरिका ट्रेड डील (फोटो-IANS)

US Tarrif: अमेरिकार और जापान के बीच व्यापार समझौता (US Japan Trade Deal) लागू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका-जापान व्यापार समझौते को लागू करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने इसे अमेरिका-जापान संबंध में नए युग की शुरुआत बताया है।

कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि इस समझौते के तहत अमेरिका आने वाले लगभग सभी जापानी आयातों पर 15 प्रतिशत का आधारभूत टैरिफ लागू करेगा, साथ ही ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल के पुर्जों, एयरोस्पेस उत्पादों, जेनेरिक दवाओं और प्राकृतिक संसाधनों जो अमेरिका में उत्पादित या उपलब्ध नहीं हैं। उनके लिए अलग से व्यवस्था बनाई जाएगी।

जापान अमेरिका में करेगा निवेश

इसके साथ ही, जापान अपने कृषि, ऊर्जा, ऑटोमोबाइल सेक्टर अमेरिका के लिए खोलेगा। इसके साथ ही, जापान अमेरिका से चावल की खरीद में 75 फीसदी की वृद्धि और प्रति वर्ष कुल 8 अरब डॉलर की अमेरिकी कृषि उत्पाद भी खरीदने की दिशा में काम कर रहा है। इस समझौते के तहत जापान व्यापार घाटे को कम करने की दिशा में कदम उठाएगा। वहीं, जापान अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश करने पर सहमत हुआ है।

ट्रेड डील के बाद टैरिफ घटाई

ट्रम्प ने अमेरिका और जापान के बीच एक ढांचे के समझौते की घोषणा करते हुए कहा कि यह पारस्परिकता और साझा राष्ट्रीय हितों के सिद्धांतों पर आधारित अमेरिका-जापान व्यापार संबंधों के एक नए युग की नींव रखता है। बता दें कि जापान के साथ ट्रेड डील होने पर अमेरिका ने टैरिफ में कमी की है। व्हाइट हाउस द्वारा जारी कार्यकारी आदेश के अनुसार, जापानी ऑटोमोबाइल पर 15 प्रतिशत टैरिफ लगेगा, जो वर्तमान 27.5 प्रतिशत से कम है, जबकि कई अन्य वस्तुओं पर भी टैरिफ 15 प्रतिशत तक सीमित रहेगा।

05 Sept 2025 08:08 am

Hindi News / World / ट्रम्प ने अमेरिका-जापान ट्रेड डील पर किया साइन, जानिए कितना घटाया Tariff

