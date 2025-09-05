ट्रम्प ने अमेरिका-जापान ट्रेड डील पर किया साइन, जानिए कितना घटाया Tariff

ट्रम्प ने अमेरिका और जापान के बीच एक ढांचे के समझौते की घोषणा करते हुए कहा कि यह पारस्परिकता और साझा राष्ट्रीय हितों के सिद्धांतों पर आधारित अमेरिका-जापान व्यापार संबंधों के एक नए युग की नींव रखता है। बता दें कि जापान के साथ ट्रेड डील होने पर अमेरिका ने टैरिफ में कमी की है। व्हाइट हाउस द्वारा जारी कार्यकारी आदेश के अनुसार, जापानी ऑटोमोबाइल पर 15 प्रतिशत टैरिफ लगेगा, जो वर्तमान 27.5 प्रतिशत से कम है, जबकि कई अन्य वस्तुओं पर भी टैरिफ 15 प्रतिशत तक सीमित रहेगा।