क्या ट्रंप और कीर स्टार्मर की मुलाकात से बदलेगा व्यापार और विदेश नीति का रास्ता ?

Trump Starmer UK-US Trade Meeting 2025: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन पहुंचे, जहाँ उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से चेकर्स कंट्री एस्टेट में खास मुलाकात (Trump Starmer meeting 2025) की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापार, विदेश नीति और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। यह मुलाकात बकिंघमशायर स्थित ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास 'चेकर्स' (US UK trade talks Chequers) में हुई। यह वही जगह है जहाँ बड़े अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा होती है। ट्रंप की यह ब्रिटेन की दूसरी राजकीय यात्रा (Trump UK visit foreign policy) है, और इस बार व्यापार और विदेश नीति का भविष्य चर्चा का केंद्र रहा।