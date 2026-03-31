‘तेल चाहिए तो अमेरिका से खरीदो या खुद लड़ो’: ईरान युद्ध में साथ न देने वाले देशों पर भड़के ट्रंप

Trump Statement on Iran War: ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है, जहां दुनिया भर में ईंधन संकट (Fuel Crisis) गहराने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों को कड़ी चेतावनी दी है, जिन्होंने इस संघर्ष में अमेरिका का साथ देने से इनकार किया था। ट्रंप ने कहा कि जो देश तेल की कमी झेल रहे हैं, वे या तो अमेरिका से तेल खरीदें या फिर खुद हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जाकर अपना हक हासिल करना सीखें।