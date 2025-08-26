ट्रंप ने मोदी को 4 बार कॉल की,आखिर फोन क्यों नहीं उठाया ?

Trump Modi phone call ignored: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) को लेकर एक नई चर्चा ने तूल पकड़ लिया है। जर्मन मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने हाल के हफ्तों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi) को चार बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनके कॉल्स का जवाब नहीं दिया गया। जर्मनी के प्रतिष्ठित अखबार FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) ने दावा किया है कि ट्रंप ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से संपर्क करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मोदी ने बात करने से साफ इनकार कर दिया। यह घटनाक्रम कई लोगों को एक 'डिप्लोमैटिक स्नब' (Diplomatic Snub ) यानी कूटनीतिक अपमान जैसा लगा, लेकिन विश्लेषक इसे एक राजनयिक परिपक्वता के रूप में देख रहे हैं। सूत्रों का मानना है कि पीएम मोदी (PM Modi) ने ट्रंप के राजनीतिक एजेंडे को भांप लिया था और इसीलिए उन्होंने दूरी बनाना ही बेहतर समझा।