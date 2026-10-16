ट्रंप प्रशासन के निशाने पर यूक्रेन? ‘स्टारशील्ड’ के पीछे व्हाइट हाउस का हाथ

इस बीच स्टारशील्ड पर पाबंदियों की खबर सामने आने के बाद यूक्रेन ने अमेरिकी अधिकारियों से जवाब मांगा। एक वरिष्ठ यूक्रेनी अधिकारी के मुताबिक, कीव को बताया गया कि यह फैसला व्हाइट हाउस का था। हालांकि, एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसी कोई मांग नहीं की थी। व्हाइट हाउस ने यह स्पष्ट नहीं किया कि प्रशासन के दूसरे अधिकारियों ने ऐसा कोई निर्देश दिया था या नहीं।