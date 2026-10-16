Patriot air defense system: जंग के बीच यूक्रेन को बड़ा झटका, पैट्रियट इंटरसेप्टर खत्म, अब कौन बचाएगा कीव को?

पेट्रियट मिसाइल की कमी ने यूक्रेन की उस क्षमता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके जरिए वह अपने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करता है। क्योंकि, यूक्रेन के ऊर्जा संस्थानों पर रूसी हमले तेज हो गए हैं। रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि ये इंटरसेप्टर बहुत महंगे हैं और दुनिया भर में इनकी भारी कमी है। कई देश अपने मौजूदा भंडार का इस्तेमाल कर चुके हैं या फिर युद्ध के माहौल (जिसमें ईरान भी शामिल है) को देखते हुए अपने एयर डिफेंस सिस्टम को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कमी ने इस बात को लेकर चिंता बढ़ा दी है कि क्या वाशिंगटन अपनी और अपने सहयोगियों की सैन्य जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ यूक्रेन की जरूरतों को भी पूरा कर पाएगा।