बांग्लादेश में पूर्व ब्रिटिश मंत्री पर सरकारी जमीन हड़पने का गंभीर आरोप, भ्रष्टाचार के मामले में गवाही शुरू

Corruption Case in Bangladesh: बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भ्रष्टाचार रोधी अधिकारियों ने पूर्व ब्रिटिश मंत्री ट्यूलिप सिद्दीक (Tulip Siddiq corruption) के खिलाफ सरकारी जमीन हड़पने के आरोपों में (Bangladesh land grabbing case) गवाही दी है। उन पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना ( Sheikh Hasina) के परिवारिक संबंधों का फायदा उठाकर सरकारी भूखंड हासिल किए। भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (ACC) के तीन अधिकारी बुधवार को तीन अलग-अलग मामलों में ट्यूलिप सिद्दीक के खिलाफ गवाही देने पहुंचे। ये मामले सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़े हैं। आरोप है कि ट्यूलिप ने अपने पारिवारिक रिश्तों का दुरुपयोग कर ये जमीन हासिल की।