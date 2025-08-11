Turkiye Earthquake: तुर्किए में फिर आया जोरदार भूकंप, जानिए रिएक्टर स्केल पर कितनी रही तीव्रता

तुर्किए भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में आता है, जहां समय-समय पर भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं। इससे पहले भी देश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में कई बार मध्यम से तेज तीव्रता के भूकंप दर्ज किए जा चुके हैं। 6 फरवरी 2023 को तुर्किए और सीरिया में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। इस भूकंप का केंद्र दक्षिण-मध्य तुर्की के कहरमनमारश के पास था, जिसके बाद 7.7 तीव्रता का एक और झटका लगा। इस आपदा में तुर्की में 53,000 से अधिक और सीरिया में 6,000 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि 1 लाख से अधिक लोग घायल हुए। लगभग 2.8 लाख इमारतें नष्ट या क्षतिग्रस्त हुईं, जिससे 14 मिलियन लोग प्रभावित हुए। अंताक्या और गाजियांटेप जैसे शहरों में भारी नुकसान हुआ।