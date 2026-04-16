तुर्की में अंधाधुंध फायरिंग: नाबालिग लड़के ने 9 लोगों को मार डाला, 20 घायल

तुर्की के गृह मंत्री मुस्तफा सिफ्टसी ने 9 लोगों की मौत और 13 घायलों की पुष्टि की है। जिनमें से 6 लोगों की हालत गंभीर है, वह ICU में भर्ती हैं। मंत्री ने बताया कि हमला करने वाला आरोपी 8वीं कक्षा का छात्र था। वह अपने बैग में बंदूकें लेकर स्कूल आया था। आरोपी दो कक्षाओं में घुस गया और अंधाधुंध गोलीबारी करने लगा। गृह मंत्री मुस्तफा सिफ्टसी ने बताया की आरोपी ने खुद को गोली मार ली है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि उसने आत्महत्या की है या अफरा-तफरी में उसे गोली लगी है।