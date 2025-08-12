क्लेयरटन की स्टील फैक्ट्री में धमाका, 2 लोगों की मौत और 10 घायल

अमेरिका (United States Of America) के पेंसिल्वेनिया (Pennsylvania) राज्य के क्लेयरटन (Clairton) शहर में यूएस स्टील फैक्ट्री में सोमवार को भीषण धमाका हुआ। यह धमाका कोक ओवन बैटरी 13 और 14 में हुआ, जिसकी वजह से फैक्ट्री में हाहाकार मच गया। धमाके की वजह से फैक्ट्री में आग लग गई और धुएं का गुबार छा गया। इसके बाद एक और धमाका हुआ, लेकिन वो ज़्यादा असरदार नहीं था।