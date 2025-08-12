क्लेयरटन की स्टील फैक्ट्री में धमाका, 2 लोगों की मौत और 10 घायल

अमेरिका (United States Of America) के पेंसिल्वेनिया (Pennsylvania) राज्य के क्लेयरटन (Clairton) शहर में यूएस स्टील फैक्ट्री में सोमवार को भीषण धमाका हुआ। यह धमाका कोक ओवन बैटरी 13 और 14 में हुआ, जिसकी वजह से फैक्ट्री में हाहाकार मच गया। धमाके की वजह से फैक्ट्री में आग लग गई और धुएं का गुबार छा गया। इसके बाद एक और धमाका हुआ, लेकिन वो ज़्यादा असरदार नहीं था।
धमाके की वजह से फैक्ट्री का एक हिस्सा पूरा तबाह हो गया। इस वजह से फैक्ट्री को काफी नुकसान भी हुआ, क्योंकि जो हिस्सा तबाह हुआ, उसमें काफी सामान भी था जो जलकर खाक हो गया।
इस धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 10 अन्य लोग इस धमाके की वजह से घायल हो गए, जिन्हें नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। पांच घायलों की हालत गंभीर लेकिन स्थिर बताई गई है।
धमाके के बाद अग्निशमन सर्विस के कई फायरफाइटर्स घटनास्थल पर पहुंचे और आगे पर काबू पाने की कोशिश में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक इस बात का पता नहीं चला है कि स्टील फैक्ट्री में धमाका किस वजह से हुआ। पुलिस हर संभावित एंगल से इस मामले की जांच कर रही है।