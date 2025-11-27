‘वह इसकी बहुत भारी कीमत चुकाएगा…’ व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी में दो नेशनल गार्ड की मौत, ट्रंप ने कर दिया ऐलान

व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी (फोटो-IANS)
White House shooting: अमेरिका में बुधवार शाम राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस (White House) के पास अंधाधुंध गोलीबारी हुई। हमलावर ने नेशनल गार्ड के दो जवानों को गोली मार दी। इलाज के दौरान घायल जवानों की मौत हो गई। जवाबी कार्रवाई में हमलावर शूटर भी घायल हुआ है। उसे हिरासत में ले लिया गया है। घटना के बाद व्हाइट हाउस में लॉकडाउन लगा दिया गया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी महान नेशनल गार्ड और सुरक्षा बलों पर गर्व है। मैं और मेरी पूरी टीम उनके साथ हैं। हमालवर इसकी भारी कीमत चुकाएगा। उन्होंने हमलावर की तुलना गंदे जानवर से की है। ट्रंप ने मिलिट्री की तारीफ करते हुए कहा, 'भगवान हमारे ग्रेट नेशनल गार्ड, और हमारी सभी मिलिट्री और लॉ एनफोर्समेंट को आशीर्वाद दें। ये सच में महान लोग हैं। मैं, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के तौर पर और प्रेसिडेंसी ऑफिस से जुड़ा हर कोई, आपके साथ हैं।'
इस मामले पर ज्वाइंट टास्क फोर्स वाशिंगटन DC प्रवक्ता एंड्रयू एनरिकेज ने कहा कि वे फेडरल और लोकल एजेंसियों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने हमले का जवाब दिया है। इसके साथ ही, FBI डायरेक्टर काश पटेल ने भी जांच की बात कही है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि प्रशासन हालात पर करीब से नजर बनाए हुए है।
पुलिस ने कहा कि यह घटना बिल्डिंग से कुछ ही ब्लॉक दूर, 17th स्ट्रीट नॉर्थवेस्ट और 1 स्ट्रीट नॉर्थवेस्ट के चौराहे के पास हुई, यह एक ऐसा इलाका है, जिसमें आइजनहावर एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग भी शामिल है। जहां व्हाइट हाउस के कई स्टाफ काम करते हैं।
