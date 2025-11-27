‘वह इसकी बहुत भारी कीमत चुकाएगा…’ व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी में दो नेशनल गार्ड की मौत, ट्रंप ने कर दिया ऐलान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी महान नेशनल गार्ड और सुरक्षा बलों पर गर्व है। मैं और मेरी पूरी टीम उनके साथ हैं। हमालवर इसकी भारी कीमत चुकाएगा। उन्होंने हमलावर की तुलना गंदे जानवर से की है। ट्रंप ने मिलिट्री की तारीफ करते हुए कहा, 'भगवान हमारे ग्रेट नेशनल गार्ड, और हमारी सभी मिलिट्री और लॉ एनफोर्समेंट को आशीर्वाद दें। ये सच में महान लोग हैं। मैं, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के तौर पर और प्रेसिडेंसी ऑफिस से जुड़ा हर कोई, आपके साथ हैं।'