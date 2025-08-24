Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

America: हाईवे से लुढ़ककर खाई में गिरी बस, नियाग्रा फॉल देखने गए बिहार के व्यक्ति सहित 2 भारतीयों की मौत; 54 लोग थे सवार

नियाग्रा फॉल्स की सैर के बाद लौट रही टूर बस न्यूयॉर्क में खाई में गिर गई, जिसमें बिहार के शंकर कुमार झा समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बस में 54 यात्री सवार थे जिनमें कई भारतीय भी शामिल थे। घटना के कारणों की जांच जारी है, घायलों की स्थिति के बारे में अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है।

भारत

Mukul Kumar

Aug 24, 2025

हाईवे से लुढ़ककर खाई में गिरी बस। (फोटो- IANS)

अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक टूर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इसमें पांच लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में दो लोग भारतीय मूल के हैं। सभी लोग नियाग्रा फॉल देखने के बाद वापस लौट रहे थे। इस दौरान भयंकर दुर्घटना हुई।

मृतकों में बिहार के मधुबनी जिले के 65 वर्षीय शंकर कुमार झा और न्यू जर्सी के ईस्ट ब्रंसविक में रहने वाली भारतीय मूल की 60 वर्षीय पिंकी चांगरानी शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

Bihar Politics: इधर राहुल-तेजस्वी ‘यात्रा’ में व्यस्त, उधर 2 राजद विधायकों ने कर दिया धोखा; पार्टी से निकाले गए
राष्ट्रीय
image

54 लोगों को लेकर जा रही थी बस

बताया जा रहा है कि 54 लोगों को लेकर यह बस शुक्रवार दोपहर अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित प्रसिद्ध फॉल्स की सैर के बाद न्यूयॉर्क शहर लौट रही थी, तभी चालक ने नियंत्रण खो दिया और बस हाईवे से लुढ़ककर खाई में जा गिरी।

दुर्घटना स्थल नियाग्रा फॉल्स से लगभग 70 किमी और न्यूयॉर्क शहर से लगभग 600 किमी दूर था। मारे गए अन्य तीन लोग चीनी मूल के थे। बस में भारत, चीन, फिलीपींस और अमेरिका सहित कई अंतरराष्ट्रीय पर्यटक सवार थे।

घायलों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली

घायलों का विवरण आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है और यह भी पता नहीं चल पाया है कि बस में भारत से कितने अन्य लोग सवार थे। कुछ यात्री शनिवार को भी गंभीर या स्थिर हालत में अस्पताल में भर्ती थे, जबकि अन्य को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई थी।

दुर्घटना के तुरंत बाद, कुछ घायलों को हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के बेड़े द्वारा क्षेत्रीय अस्पतालों में पहुंचाया गया। पुलिस ने कहा कि राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड की भागीदारी में जांच जारी है।

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने कहा कि चालक में किसी भी प्रकार की कमजोरी के लक्षण नहीं दिखे और टूर बस में कोई टेक्निकल खराबी नहीं थी। अब जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या चालक का ध्यान भटक गया था और उसने बस पर से नियंत्रण खो दिया था।

बताया जा रहा है कि बस में एक घटना रिकॉर्डिंग उपकरण लगा था, जो कुछ हद तक विमानों में लगे ब्लैक बॉक्स की तरह काम करता है। इसमें दुर्घटना के सुराग हो सकते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident death

Published on:

24 Aug 2025 09:52 am

Hindi News / World / America: हाईवे से लुढ़ककर खाई में गिरी बस, नियाग्रा फॉल देखने गए बिहार के व्यक्ति सहित 2 भारतीयों की मौत; 54 लोग थे सवार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.