फिलीपींस के बाद वियतनाम में भी बुआलोई तूफान से तबाही: कई जिंदगियां खत्म, इलाके बर्बाद

वियतनाम में बुआलोई तूफान से मची तबाही के बाद रोता बिलखता परिवार। (फोटो: एक्स.)
Typhoon Bualoi: वियतनाम में बुआलोई तूफान (Typhoon Bualoi) ने भयंकर कहर बरपाया है, जिसने कई घर उजड़ गए और लोगों की जिंदगियां तहस-नहस हो गईं। सोमवार की सुबह आए इस तूफान (Tropical cyclone 2025) ने तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के साथ कई इलाकों में तबाही मचाई। सड़कें पानी में डूब गईं, घर ढह गए और बिजली गुल होने से लाखों लोग प्रभावित हुए। राष्ट्रीय मौसम विभाग के अनुसार, तूफान बुआलोई ने तट पर पहुंचते ही भूस्खलन किया, जिससे समुद्र में 8 मीटर ऊंची लहरें उठीं। इन लहरों ने तटीय इलाकों को बुरी तरह प्रभावित किया। तेज हवाओं ने पेड़ों को जड़ों से उखाड़ दिया और इमारतों को नुकसान पहुंचाया। मध्य और उत्तरी वियतनाम में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जहां लोग रात भर डर के माहौल में रहे। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसे तूफान और खतरनाक हो रहे हैं। इस तूफान ने कई लोगों की जान ले ली। खबरों के मुताबिक, कम से कम नौ लोग मारे गए हैं, जबकि 17 अन्य लापता हैं।
ह्यू शहर में बाढ़ के पानी में फंसने से एक व्यक्ति की मौत हुई, और थान होआ में पेड़ गिरने से एक अन्य शख्स की जान गई। निन्ह बिन्ह में तेज हवाओं ने कई घरों को तबाह कर दिया, जिससे छह लोग मारे गए। दानंग में भी एक व्यक्ति की मौत की सूचना है। ये घटनाएं बताती हैं कि तूफान ने कितनी भयावह स्थिति पैदा की।
मछुआरों को इस तूफान का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। क्वांग ट्राई प्रांत में तेज हवाओं के कारण एक मछली पकड़ने वाली नाव की रस्सियां टूट गईं, जिससे नौ चालक दल के सदस्य पानी में बह गए। इनमें से चार लोग तैरकर किनारे पहुंचे, लेकिन बाकी लोगों के बारे में अभी तक पता नहीं चला। जिया लाई में आठ मछुआरों से उनके परिवारों का संपर्क टूट गया है। लोग अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तूफान की चेतावनी पहले ही दे दी गई थी, लेकिन कई मछुआरे समुद्र में फंस गए। तूफान से पहले ही बिजली की सप्लाई बाधित हो गई थी।
सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार, रविवार की रात 347,000 से ज्यादा घरों में बिजली चली गई। न्घे अन के रहने वाले हो वान क्विन ने बताया कि हवाएं इतनी तेज थीं कि उन्हें लगा कि उनका घर उड़ जाएगा। मलबा साफ कर रहे गुयेन तुआन विन्ह ने कहा कि यह उनके जीवन का सबसे डरावना तूफान था। ये अनुभव बताते हैं कि तूफान ने स्थानीय लोगों पर कितना गहरा असर डाला।
वियतनाम सरकार ने तूफान से पहले ही सक्रियता दिखाई। 28,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। मध्य प्रांतों के चार हवाई अड्डों को बंद करना पड़ा, जिससे कई उड़ानें रद्द हुईं या देरी से चलीं। राहत कार्य तेजी से शुरू किए गए, लेकिन तूफान की ताकत ने कई इलाकों में बचाव कार्य मुश्किल बना दिए। अब लोग भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता के लिए सरकार पर निर्भर हैं। सुबह 11 बजे तक तूफान न्घे अन से होकर लाओस की ओर बढ़ गया।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह धीरे-धीरे कमजोर हो सकता है, लेकिन अभी सावधानी बरतने की जरूरत है। वियतनाम के अलावा, तूफान बुआलोई ने फिलीपींस में भी भारी नुकसान किया, जहां 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। यह एक हफ्ते में एशिया का दूसरा बड़ा तूफान है। इससे पहले टाइफून रागासा ने फिलीपींस, ताइवान और चीन में 28 लोगों की जान ली थी।
यह तूफान हमें चेतावनी देता है कि प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए पहले से तैयार रहना जरूरी है। वियतनाम अब पुनर्निर्माण की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जलवायु परिवर्तन से ऐसे तूफानों की संख्या बढ़ सकती है। तूफान बुआलोई अपडेट या मौसम चेतावनी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर नजर रखें। समुदाय की एकजुटता और सरकारी प्रयासों से लोग इस आपदा से उबरने की कोशिश कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग