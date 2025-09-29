फिलीपींस के बाद वियतनाम में भी बुआलोई तूफान से तबाही: कई जिंदगियां खत्म, इलाके बर्बाद

Typhoon Bualoi: वियतनाम में बुआलोई तूफान (Typhoon Bualoi) ने भयंकर कहर बरपाया है, जिसने कई घर उजड़ गए और लोगों की जिंदगियां तहस-नहस हो गईं। सोमवार की सुबह आए इस तूफान (Tropical cyclone 2025) ने तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के साथ कई इलाकों में तबाही मचाई। सड़कें पानी में डूब गईं, घर ढह गए और बिजली गुल होने से लाखों लोग प्रभावित हुए। राष्ट्रीय मौसम विभाग के अनुसार, तूफान बुआलोई ने तट पर पहुंचते ही भूस्खलन किया, जिससे समुद्र में 8 मीटर ऊंची लहरें उठीं। इन लहरों ने तटीय इलाकों को बुरी तरह प्रभावित किया। तेज हवाओं ने पेड़ों को जड़ों से उखाड़ दिया और इमारतों को नुकसान पहुंचाया। मध्य और उत्तरी वियतनाम में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जहां लोग रात भर डर के माहौल में रहे। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसे तूफान और खतरनाक हो रहे हैं। इस तूफान ने कई लोगों की जान ले ली। खबरों के मुताबिक, कम से कम नौ लोग मारे गए हैं, जबकि 17 अन्य लापता हैं।