मत्मो तूफान से वियतनाम में अब तक 10 लोगों की मौत, 7 लोग घायल

वियतनाम में मत्मो तूफान की वजह से काफी नुकसान हुआ है। इस चक्रवातीय तूफान की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 10 पहुंच गया है।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 09, 2025

Typhoon Matmo

Typhoon Matmo (Representational Photo)

वियतनाम (Vietnam) में मत्मो तूफान (Typhoon Matmo) तबाही मचा रहा है। इस चक्रवातीय तूफ़ान की वजह से प्रभावित क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़ के मामले देखने को मिल रहे हैं। कुछ स्थानों पर तो इस वजह से लैंडस्लाइड्स के मामले भी सामने आ रहे हैं। इस साल वियतनाम में कई चक्रवातीय तूफानों ने तबाही मचाई है और अब मत्मो तूफान से हाहाकार मचा हुआ है। इस तूफ़ान से जान-माल का भी नुकसान हो रहा है।

अब तक 10 लोगों की मौत

वियतनाम में मत्मो तूफान की वजह से पहले 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, लेकिन अब मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 10 पहुंच गया है। इस बात की जानकारी वियतनाम आपदा एवं डाइक प्रबंधन प्राधिकरण ने दी।

घायलों की संख्या हुई 7

मत्मो तूफान की वजह से वियतनाम में घायलों की संख्या भी बढ़ गई है। पहले घायलों की संख्या 5 बताई जा रही थी, जो अब बढ़कर 7 हो गई है। घायलों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

पशुधन का भी नुकसान

वियतनाम आपदा एवं डाइक प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार मत्मो तूफान की वजह से प्रभावित क्षेत्रों के लगभग 3.6 लाख मवेशी और मुर्गियाँ या तो मारे गए या बह गए। इससे पशुपालकों को काफी नुकसान हुआ है।

जान के साथ माल का भी नुकसान

मत्मो तूफान के कारण वियतनाम में 2,22,000 से ज़्यादा घर जलमग्न हो गए और 711 को काफी नुकसान पहुंचा। करीब 23,000 हेक्टेयर चावल और अन्य फ़सलें जलमग्न हो गई जिससे किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के अनुसार इस चक्रवातीय तूफान के कारण बिजली कटौती से 2,17,000 से ज़्यादा घर प्रभावित हुए, जबकि संचार नेटवर्क भी आंशिक रूप से बाधित हुआ।

Published on:

09 Oct 2025 02:32 pm

मत्मो तूफान से वियतनाम में अब तक 10 लोगों की मौत, 7 लोग घायल

