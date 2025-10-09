मत्मो तूफान से वियतनाम में अब तक 10 लोगों की मौत, 7 लोग घायल

वियतनाम (Vietnam) में मत्मो तूफान (Typhoon Matmo) तबाही मचा रहा है। इस चक्रवातीय तूफ़ान की वजह से प्रभावित क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़ के मामले देखने को मिल रहे हैं। कुछ स्थानों पर तो इस वजह से लैंडस्लाइड्स के मामले भी सामने आ रहे हैं। इस साल वियतनाम में कई चक्रवातीय तूफानों ने तबाही मचाई है और अब मत्मो तूफान से हाहाकार मचा हुआ है। इस तूफ़ान से जान-माल का भी नुकसान हो रहा है।