मत्मो तूफान से वियतनाम में अब तक 10 लोगों की मौत, 7 लोग घायल

Typhoon Matmo (Representational Photo)
वियतनाम (Vietnam) में मत्मो तूफान (Typhoon Matmo) तबाही मचा रहा है। इस चक्रवातीय तूफ़ान की वजह से प्रभावित क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़ के मामले देखने को मिल रहे हैं। कुछ स्थानों पर तो इस वजह से लैंडस्लाइड्स के मामले भी सामने आ रहे हैं। इस साल वियतनाम में कई चक्रवातीय तूफानों ने तबाही मचाई है और अब मत्मो तूफान से हाहाकार मचा हुआ है। इस तूफ़ान से जान-माल का भी नुकसान हो रहा है।
वियतनाम में मत्मो तूफान की वजह से पहले 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, लेकिन अब मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 10 पहुंच गया है। इस बात की जानकारी वियतनाम आपदा एवं डाइक प्रबंधन प्राधिकरण ने दी।
मत्मो तूफान की वजह से वियतनाम में घायलों की संख्या भी बढ़ गई है। पहले घायलों की संख्या 5 बताई जा रही थी, जो अब बढ़कर 7 हो गई है। घायलों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
वियतनाम आपदा एवं डाइक प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार मत्मो तूफान की वजह से प्रभावित क्षेत्रों के लगभग 3.6 लाख मवेशी और मुर्गियाँ या तो मारे गए या बह गए। इससे पशुपालकों को काफी नुकसान हुआ है।
मत्मो तूफान के कारण वियतनाम में 2,22,000 से ज़्यादा घर जलमग्न हो गए और 711 को काफी नुकसान पहुंचा। करीब 23,000 हेक्टेयर चावल और अन्य फ़सलें जलमग्न हो गई जिससे किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के अनुसार इस चक्रवातीय तूफान के कारण बिजली कटौती से 2,17,000 से ज़्यादा घर प्रभावित हुए, जबकि संचार नेटवर्क भी आंशिक रूप से बाधित हुआ।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग