वियतनाम में अब तक 15 लोगों की मत्मो तूफान से मौत, 1,500 घरों को पहुंचा नुकसान

मत्मो तूफान की वजह से वियतनाम में जान-माल का नुकसान बढ़ता ही जा रहा है। इस चक्रवातीय तूफान की वजह से मृतकों और घायलों के आंकड़े में फिर से इजाफा हुआ है।

2 min read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 10, 2025

Typhoon Matmo

Typhoon Matmo (Representational Photo)

मत्मो तूफान (Typhoon Matmo) उन चक्रवातीय तूफानों में से एक है जिसने इस साल वियतनाम (Vietnam) में तबाही मचाई है। फिलीपींस (Philippines), चीन (China), हॉन्गकॉन्ग (Hong Kong) और मकाउ (Macau) के बाद यह तूफान वियतनाम पहुंचा और हाहाकार मचा दिया। मत्मो तूफान की वजह से वियतनाम के प्रभावित क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से काफी नुकसान हुआ है।

अब तक 15 लोगों की मौत

वियतनाम आपदा एवं डाइक प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार मत्मो तूफान के कारण हुई मूसलाधार बारिश और बाढ़ से देश में प्रभावित क्षेत्रों में अब तक 15 लोगों की मौत हो गई। पहले यह आंकड़ा 8 था, जोर बढ़कर 10 हुआ और अब यह बढ़कर 15 हो गया है।

घायलों की संख्या में भी इजाफा

मत्मो तूफान की वजह से वियतनाम में घायलों की संख्या में भी इजाफा हो गया है। पहले घायलों की संख्या 5 बताई जा रही थी, जो बढ़कर 7 हो गई और अब घायलों का आंकड़ा 8 पहुंच गया है। घायलों का नज़दीकी अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

किसानों और पशुपालकों को भी नुकसान

मत्मो तूफान के कारण वियतनाम में प्रभावित क्षेत्रों में करीब 24,000 हेक्टेयर चावल और अन्य फ़सलें जलमग्न हो गई जिससे किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। साथ ही करीब 5.87 लाख मवेशी और मुर्गियाँ या तो मारे गए या बह गए। इससे पशुपालकों को काफी नुकसान हुआ है।

1,500 घरों को पहुंचा नुकसान

मत्मो तूफान के कारण वियतनाम में प्रभावित इलाकों में 2,25,000 से ज़्यादा घर जलमग्न हो गए। साथ ही 1,500 घरों को इस वजह से नुकसान पहुंचा। इस कारण कई लोग विस्थापित हो गए और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा।

बिजली सप्लाई और दूरसंचार नेटवर्क बाधित

प्रभावित इलाकों में मत्मो तूफान की वजह से बिजली सप्लाई बाधित होने से लगभग 1,81,000 घर प्रभावित हुए। इतना ही नहीं, कई प्रांतों में इस वजह से दूरसंचार नेटवर्क भी आंशिक रूप से बाधित हुआ।

Updated on:

10 Oct 2025 04:03 pm

Published on:

10 Oct 2025 03:52 pm

Hindi News / World / वियतनाम में अब तक 15 लोगों की मत्मो तूफान से मौत, 1,500 घरों को पहुंचा नुकसान

