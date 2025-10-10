वियतनाम में अब तक 15 लोगों की मत्मो तूफान से मौत, 1,500 घरों को पहुंचा नुकसान

मत्मो तूफान (Typhoon Matmo) उन चक्रवातीय तूफानों में से एक है जिसने इस साल वियतनाम (Vietnam) में तबाही मचाई है। फिलीपींस (Philippines), चीन (China), हॉन्गकॉन्ग (Hong Kong) और मकाउ (Macau) के बाद यह तूफान वियतनाम पहुंचा और हाहाकार मचा दिया। मत्मो तूफान की वजह से वियतनाम के प्रभावित क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से काफी नुकसान हुआ है।