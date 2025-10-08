मत्मो तूफान ने वियतनाम में मचाया हाहाकार, 8 लोगों की मौत और 400 से ज़्यादा घरों को पहुंचा नुकसान

तूफानों के लिहाज से वियतनाम (Vietnam) के लिए यह साल अच्छा नहीं रहा है। इस साल वियतनाम में कई चक्रवातीय तूफानों ने काफी तबाही मचाई है और अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। हम बात कर रहे हैं मत्मो तूफान (Typhoon Matmo) की, जिसने वियतनाम में हाहाकार मचा दिया है। फिलीपींस (Philippines), चीन (China), हॉन्गकॉन्ग (Hong Kong) और मकाउ (Macau) के बाद यह तूफान वियतनाम (Vietnam) में पहुंचा जिससे हड़कंप मच गया।