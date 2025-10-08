मत्मो तूफान ने वियतनाम में मचाया हाहाकार, 8 लोगों की मौत और 400 से ज़्यादा घरों को पहुंचा नुकसान

Typhoon Matmo (Representational Photo)
तूफानों के लिहाज से वियतनाम (Vietnam) के लिए यह साल अच्छा नहीं रहा है। इस साल वियतनाम में कई चक्रवातीय तूफानों ने काफी तबाही मचाई है और अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। हम बात कर रहे हैं मत्मो तूफान (Typhoon Matmo) की, जिसने वियतनाम में हाहाकार मचा दिया है। फिलीपींस (Philippines), चीन (China), हॉन्गकॉन्ग (Hong Kong) और मकाउ (Macau) के बाद यह तूफान वियतनाम (Vietnam) में पहुंचा जिससे हड़कंप मच गया।
वियतनाम आपदा एवं डाइक प्रबंधन प्राधिकरण ने आज, बुधवार, 8 अक्टूबर को घोषणा की कि मत्मो तूफान के कारण हुई भारी बारिश और बाढ़ से देश में प्रभावित क्षेत्रों में 8 लोगों की मौत हो गई।
मत्मो तूफान की वजह से वियतनाम में 5 लोग घायल भी हो गए। घायलों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
मत्मो तूफान के कारण वियतनाम में प्रभावित इलाकों में 15,700 से ज़्यादा घर जलमग्न हो गए। साथ ही 400 से ज़्यादा घरों को इस वजह से नुकसान पहुंचा। कई लोग इस वजह से विस्थापित हो गए और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा।
वियतनाम में मत्मो तूफान का असर खेती पर भी पड़ा। इस तूफान की वजह से आई भारी बारिश और बाढ़ के कारण 14,600 हेक्टेयर से ज़्यादा चावल और अन्य फ़सलें जलमग्न हो गई। इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है।
