विदेश

मत्मो तूफान ने वियतनाम में मचाया हाहाकार, 8 लोगों की मौत और 400 से ज़्यादा घरों को पहुंचा नुकसान

Typhoon Matmo In Vietnam: वियतनाम में एक और तूफान ने हाहाकार मचा दिया है, जिसका नाम मत्मो है। इस चक्रवातीय तूफान से जान-माल का काफी नुकसान हुआ है।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 08, 2025

Typhoon Matmo

Typhoon Matmo (Representational Photo)

तूफानों के लिहाज से वियतनाम (Vietnam) के लिए यह साल अच्छा नहीं रहा है। इस साल वियतनाम में कई चक्रवातीय तूफानों ने काफी तबाही मचाई है और अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। हम बात कर रहे हैं मत्मो तूफान (Typhoon Matmo) की, जिसने वियतनाम में हाहाकार मचा दिया है। फिलीपींस (Philippines), चीन (China), हॉन्गकॉन्ग (Hong Kong) और मकाउ (Macau) के बाद यह तूफान वियतनाम (Vietnam) में पहुंचा जिससे हड़कंप मच गया।

8 लोगों की मौत

वियतनाम आपदा एवं डाइक प्रबंधन प्राधिकरण ने आज, बुधवार, 8 अक्टूबर को घोषणा की कि मत्मो तूफान के कारण हुई भारी बारिश और बाढ़ से देश में प्रभावित क्षेत्रों में 8 लोगों की मौत हो गई।

5 लोग घायल

मत्मो तूफान की वजह से वियतनाम में 5 लोग घायल भी हो गए। घायलों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

400 से ज़्यादा घरों को पहुंचा नुकसान

मत्मो तूफान के कारण वियतनाम में प्रभावित इलाकों में 15,700 से ज़्यादा घर जलमग्न हो गए। साथ ही 400 से ज़्यादा घरों को इस वजह से नुकसान पहुंचा। कई लोग इस वजह से विस्थापित हो गए और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा।

किसानों को हुआ काफी नुकसान

वियतनाम में मत्मो तूफान का असर खेती पर भी पड़ा। इस तूफान की वजह से आई भारी बारिश और बाढ़ के कारण 14,600 हेक्टेयर से ज़्यादा चावल और अन्य फ़सलें जलमग्न हो गई। इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है।

world news

World News in Hindi

Updated on:

08 Oct 2025 12:02 pm

Published on:

08 Oct 2025 11:58 am

Hindi News / World / मत्मो तूफान ने वियतनाम में मचाया हाहाकार, 8 लोगों की मौत और 400 से ज़्यादा घरों को पहुंचा नुकसान

