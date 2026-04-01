टेंशन बढ़ी! होर्मुज संकट में कूदा UAE, ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका-इजरायल का देगा साथ

इजरायली सेना ने बुधवार को बताया कि यमन की तरफ से इजरायल पर एक मिसाइल दागी गई है। सेना ने कहा कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम उस मिसाइल को रोकने की कोशिश कर रहा है। यमन में मौजूद ईरान-समर्थित हूती समूह पिछले कुछ समय से इस युद्ध में शामिल हो गया है और ईरान के समर्थन में इजरायल पर मिसाइल हमले कर रहा है। हालांकि, इस ताजा हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है।